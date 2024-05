Brunei ordina ad Airbus sei elicotteri H145M

Airbus Helicopters ha reso noto con un comunicato di firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Brunei per l’acquisto di sei elicotteri H145M. In sostituzione della vecchia flotta di BO105, gli H145M del Brunei saranno utilizzati per potenziare le capacità operative dell’aeronautica militare in missioni quali il supporto aereo ravvicinato e l’osservazione aerea.

L’H145M è un elicottero militare multiruolo che offre un’ampia gamma di capacità di missione. A oggi la flotta globale della famiglia H145 ha accumulato più di sette milioni di ore di volo. L’elicottero è utilizzato dalle forze armate, aeree e di polizia di tutto il mondo per le missioni più impegnative. Il Brunei l’ultima nazione che ha ordinato l’H145M, dopo Cipro, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Serbia e Thailandia.

Alimentato da due motori Turbomeca Arriel 2E, l’H145M è dotato di controllo digitale del motore a piena autorità (FADEC). L’elicottero è inoltre dotato della suite avionica digitale Helionix che, oltre all’innovativa gestione dei dati di volo, include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che riduce notevolmente il carico di lavoro del pilota durante le missioni. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145M l’elicottero più silenzioso della propria categoria.

Foto: Airbus Helicopters, Cara Irina Wagner