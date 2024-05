I guai dei velivoli da combattimento pakistani JF-17

Il velivolo da combattimento di punta dell’Aeronautica Pakistana, il JF-17 “Thunder” prodotto in collaborazione con la Cina, avrebbe attualmente capacità di combattimento molto limitate. Un numero imprecisato di aerei – secondo l’analista militare russo Aleksej Zacharov – non può nemmeno decollare e le sanzioni imposte dai paesi occidentali alla Russia svolgerebbero un ruolo importante in questo argomento.

Secondo il recente database del FlightGlobal, l’Aeronautica Militare pakistana dispone oggi di oltre 120 JF-17 più 38 ordinati ma non ancora consegnati, oltre il triplo dei 44 F-16 a disposizione.

I problemi con il “Thunder” includono la scarsa resistenza della cellula e la scarsa affidabilità dell’avionica. Tuttavia, il principale elemento che compromette il tasso di prontezza al combattimento è considerato il motore RD-93 (una modifica dell’RD-33 installato sul MiG-29/35 “Fulcrum”).

I difetti più comuni dell’RD-93 sarebbero la rottura delle pale guida del compressore, degli elementi degli ugelli e delle camere di combustione.

Il Pakistan ha ripetutamente annunciato tentativi di negoziare la fornitura di motori RD-93 direttamente con la russa Klimov (aggirando la Cina), tuttavia il processo si è rivelato difficile a causa della riluttanza da parte di Pechino di farsi bypassare. Come se non bastasse, ad aggravare la situazione contribuiscono le sanzioni a Mosca.

Un’alternativa all’RD-93 potrebbe essere il propulsore cinese Guizhou WS-13 Taishan. Tuttavia, di quest’alternativa i dialoghi risalgono a più di dieci anni fa ma a quanto pare senza esito.

Ricordiamo che il JF-17 è un caccia multiruolo di 4^ generazione nato dalla collaborazione tecnico-militare tra la cinese Chengdu Aircraft Corporation (CAC), azienda del gruppo AVIC che per inciso commercializza lo stesso velivolo con l’identificativo FC-1 Xiaolong e la Pakistan Aeronautical Comlplex (PAC).

Finora il caccia è stato adottato dal Pakistan e venduto al Myanmar (primo cliente straniero del JF-17 che recentemente si è lamentata di alcuni problemi tecnici) e alla Nigeria. Colloqui non sfociati finora in ordini inoltre si sono avuti nel 2016 con lo Sri Lanka e lo scorso anno con l’Iraq.

I problemi del JF-17 potrebbero influire negativamente sull’accordo per la fornitura del Thunder Block III all’Azerbaigian (quantità dei velivoli ordinata sconosciuta, ma valore del contratto pari 1,6 miliardi di dollari).