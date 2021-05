Il Pakistan consegna il terzo caccia JF-17 Thunder alla Nigeria

L’aeronautica militare nigeriana ha apparentemente preso in consegna il suo terzo e ultimo caccia sino-pakistano JF-17 Thunder dal Pakistan.

Le foto sono apparse sui social media il 29 aprile mostrando un aereo da trasporto Il-76 dell’Aeronautica Pakistana (R09-001) atterrato nella base aerea di Makurdi con a bordo il caccia smontato: il primo JF-17 era stato consegnato il 21 marzo scorso con le stesse modalità.

Nel 2018 il Comitato di coordinamento economico (ECC) del Pakistan ha approvato il contratto da 184,3 milioni di dollari per la produzione di tre caccia Pakistan Aeronautical Complex (PAC)/Chengdu JF-17 per le forze aeree della Nigeria.

Non è chiaro quanti JF-17 verranno ulteriormente ordinati dalla Nigeria che vorrebbe integrare e successivamente sostituire la sua flotta di F-7Ni (Mig 21 cinesi) ridotta a una decina F-7Ni/FT-7Ni dopo che 5 velivoli sono andati perduti in incidenti.

Come ricorda Defenceweb, l’acquisizione nigeriana dei caccia multiruolo JF-17 Thunder fa parte di un programma di modernizzazione della flotta in corso che include l’acquisizione in Russia di 8 elicotteri d’attacco Mi-35M e 12 aerei di supporto aereo ravvicinato A-29 Super Tucano dagli Stati Uniti.

Dalla metà del 2020, i piloti e i tecnici nigeriani destinati ai JF-17 sono addestrati in Pakistan.