Elettromagnetismo e Cyber: la risposta di ELT Group al CCDCOE della NATO

ELT Group ha partecipato a Tallin alla sedicesima conferenza sui conflitti Cyber: Over the Horizon, presso il Cooperative Cyber Defence Center of Excellence (CCDCOE) della NATO. Durante l’evento l’azienda ha dimostrato quanto sia strategica, in un contesto multidominio, la Difesa elettromagnetica per garantire la resilienza informatica di infrastrutture critiche civili e militari, contro minacce cibernetiche che sfruttano lo spettro elettromagnetico, le cosiddette CEMA (Cyber electromagnetic activities). La dimostrazione è stata realizzata grazie all’ Hybrid Digital Twin – Cyber Range di Cy4gate che ha riprodotto una simulazione realistica della rete usato in modalità “Hardware-in-the-loop”, in combinazione con sistemi di difesa elettromagnetica di ELT.

L’obiettivo della demo era mostrare quali sono le potenziali vulnerabilità, per un’infrastruttura critica militare sottoposta a minacce di tipo Cyber da parte di un avversario, veicolata utilizzando vettori a radiofrequenza, quale EMSO (ElectroMagnetic Spectrum Operation), e come aumentare la resilienza a tali attacchi attraverso la difesa elettromagnetica che crea uno strato di difesa aggiuntivo a quello cibernetico nella rete. Nella demo viene evidenziato come questo tipo di difesa è avvenuto tramite le funzionalità avanzate offerte dai sistemi C-ESM (Communication Electromagnetic Supporting Measures) di ELT Group.

Oltre alla competenza core nel dominio dello spettro elettromagnetico, grazie a Cy4gate, azienda che fa parte del Gruppo, ELT Group sta lavorando per poter rispondere in maniera puntuale alle attuali esigenze di cyber sicurezza. Cy4gate, infatti, progetta sviluppa e produce sistemi e servizi che rispondano ai requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” di Forze Armate, aziende e istituzioni. Grazie all’unione delle competenze elettromagnetiche e Cyber, ELT Group ha dimostrato di poter fornire risposte efficaci a minacce pervasive caratteristiche degli scenari multidominio.

Fonte: comunicato ELT Group