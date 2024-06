Al via il potenziamento delle capacità del Typhoon: la Luftwaffe ne vuole altri 20

L’Eurofighter Jagdflugzeug GmbH e la NETMA (la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency) hanno siglato il contratto per sviluppare il prossimo pacchetto di potenziamento delle capacità dell’aereo da combattimento Eurofighter Typhoon di cui la Germania ha annunciato un nuovo ordine per 20 esemplari.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando all’inaugurazione del salone aerospaziale ILA a Berlino, ha dichiarato ieri che “ordineremo altri 20 Eurofighter prima della fine di questa sessione legislativa (prevista per l’autunno 2025 – NdR) – oltre ai 38 aerei attualmente in cantiere”.

I Consorzio Eurofighter ha precisato che il pacchetto SD (definizione del sistema) Phase 4 Enhancement (P4E) contiene una serie di nuovi sviluppi, inclusa una capacità di gestione automatizzata dei sensori per tutti i radar Typhoon che consente alle forze aeree che impiegheranno il velivolo di sfruttare le capacità del radar AESA (Active Electronically Scanned Array) per completare più attività simultanee, riducendo al contempo il carico di lavoro del pilota richiesto mentre gestiscono sensori diversi.

Il pacchetto include anche un’interfaccia della cabina di pilotaggio migliorata e una migliore interoperabilità in radiofrequenza (RFIO) che migliorerà sopravvivenza e letalità.

Oltre alla capacità di gestione automatizzata dei sensori, P4E introdurrà aggiornamenti al sistema di autoprotezione DASS (Defensive Aids Sub-System) per tutti i clienti e includerà la Initial Operating Capability (IOC) della capacità aggiuntiva di guerra elettronica per la Luftwaffe tedesca.

Inoltre, il P4E SD intraprenderà le analisi necessarie per prolungare la vita utile del Typhoon, garantendo che l’aereo resti operativo nei decenni a venire.

Giancarlo Mezzanatto, amministratore delegato di Eurofighter, ha dichiarato: “Il Typhoon, la spina dorsale della difesa aerea europea, proteggerà i nostri cieli fino al 2060, e quindi è fondamentale continuare a migliorare le capacità della piattaforma e garantire che sia operativamente efficace. Il pacchetto P4E è fondamentale per raggiungere questa missione: fornire agli utenti una cabina di pilotaggio migliorata, sensori potenti e capacità di guerra elettronica migliorate”.

Mezzanatto (leggi a questo link l’intervista sullo status del programma Typhoon) ha commentato anche la notizia del nuovo ordine dalla Germania sostenendo che “l’annuncio di oggi da parte del governo tedesco è un’ottima notizia per il programma Eurofighter e per i nostri partner industriali”.

Simon Ellard CB FREng, Direttore Generale, NETMA, ha dichiarato: “Con l’evolversi dell’ambiente operativo, è essenziale continuare a far crescere le capacità dell’Eurofighter per affrontare le minacce attuali e future. Il pacchetto di definizione del sistema P4E rappresenta una pietra miliare significativa nella fornitura di un ampio aggiornamento di capacità che garantirà che l’Eurofighter rimanga all’avanguardia e una forte deterrenza per i nostri avversari”.

Il comunicato del Consorzio Eurofighter conclude precisando che “l’attività di sviluppo delle capacità avrà luogo all’interno delle quattro società partner di Eurofighter – BAE Systems, Airbus Germany, Airbus Spain e Leonardo – supportate dalla più ampia base di fornitori del consorzio” che impiegano più di 100.000 persone qualificate.

Foto Eurofighter