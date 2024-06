ELT Group a Eurosatory

ELT Group partecipa all’edizione di Eurosatory 2024, che si svolge a Parigi dal 17 al 21 giugno, l’evento internazionale per la Difesa e la Sicurezza con particolare focus alle applicazioni nel dominio terrestre. L’evento sarà l’occasione per presentare gli ultimi sviluppi tecnologici e capacitivi di ELT Group per applicazioni in ambito terrestre. I visitatori possono avere maggiori informazioni presso lo stand dell’azienda Hall6 C160 di ELT Group.

Grazie alla sua settantennale esperienza nel dominio dello spettro elettromagnetico in tutti i domini operativi (aereo, navale, terrestre, cyber e spazio), ELT Group propone le capacità di ultima generazione nel dominio terrestre in grado di garantire all’operatore superiorità tattica, autonomia strategica ed interoperabilità, basando tali capacità sui nuovi processi digitali, l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza.

Ad esempio, la capacità CEMA (Cyber Electro-Magnetic Activities), multidominio e multistrato, protegge le reti e gli asset operativi da attacchi informatici attraverso il monitoraggio coordinato, l’allerta precoce e la soluzione immediata, attraverso un’elevata sinergia tra capacità in ambito radiofrequenza e cyber.

Nel settore del contrasto ai mini-micro e piccoli droni, il sistema ADRIAN (Anti-Drone Interception Acquisition Neutralization) è una soluzione Counter-UAV in grado di intercettare e neutralizzare gli UAV LSS (Low-Small-Slow) in diversi scenari e ambienti, compresi quelli urbani. ADRIAN si basa su sensori multispettrali (radar, EO/IR, acustici e intercettatori di ponti radio) che eseguono una fusione di dati per il rilevamento e l’identificazione della minaccia.

Grazie al supporto della partecipata Cy4gate è stata implementata la funzionalità “Cyber RF”, un complemento dei moduli “jamming”, “radar” e “visivo”, che rende il prodotto in grado di individuare e reagire in maniera efficace ai nuovi e più complessi scenari operativi, sia militari che civili, minacciati da droni malevoli di nuova generazione.

L’architettura di ADRIAN è modulare per poter essere adattata ai molteplici requisiti operativi ed alla loro continua evoluzione. La famiglia comprende versioni per impiego fisso e trasportabile, configurazioni in movimento e integrazione navale. Un comando e controllo moderno e intuitivo, alimentato da algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per la fusione dei dati e l’analisi delle immagini, integra in modo funzionale sensori/effettori multispettrali.

Il TEWS (Tactical EW Solution) è una capability che integrata Electronic Warfare e Signal Intelligence (SIGINT) composto da piattaforme tattiche mobili integrate in rete per ottenere allo stesso tempo una protezione totale delle infrastrutture e l’acquisizione dei dati di intelligence utilizzati per aumentare la Situational Awareness.

ELT Group è da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi il brand è un Gruppo internazionale con un approccio multidominio che copre anche Cyber, Spazio e Biodifesa.

Con l’esperienza acquisita grazie alla partecipazione ai principali programmi della Difesa europea tra cui Eurofighter Typhoon, FREMM, PPA oggi ELT Group è presente in oltre 30 paesi del Mondo con più di 3000 sistemi forniti, partecipa inoltre al progetto per la piattaforma avionica di sesta generazione GCAP (Global Combat Air Programme)

Ha il proprio headquarter in Italia ed è presente in 11 Paesi dislocati in 3 continenti attraverso uffici commerciali e società strategiche e di diritto locale in Germania e Arabia Saudita.

Fanno parte di ELT Group anche CY4GATE, specializzata in Cyber security, Cyber Intelligence e E4Life, prima società italiana di Biodifesa e Solynx Corporation, società di scouting tecnologico con sede negli Usa,

Fonte: comunicato ELT Group