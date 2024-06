IDV si aggiudica 4 progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del programma EDF

Iveco Defence Vehicle DV si è aggiudicata 4 progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del Fondo Europeo per la Difesa (FES) finanziati dall’UE per un importo complessivo di oltre 95 milioni di euro entro il 2027. Per la prima volta nella sua storia, IDV ha svolto un ruolo da protagonista in uno dei presentato progetti di ricerca e sviluppo, coordinando l’intero progetto denominato ARCHYTAS: un consorzio di 22 partner pubblici e privati ​​provenienti da 11 paesi del SEE che riceverà 19,9 milioni di euro per studiare acceleratori di intelligenza artificiale (AI) non convenzionali per applicazioni di difesa, utilizzando nuove tecnologie a il livello del dispositivo e del pacchetto.

Il FES (Fondo Europeo per la Difesa) è uno strumento chiave della Commissione Europea per promuovere la cooperazione nel settore della difesa attraverso progetti competitivi e collaborativi.

I progetti approvati consentiranno a IDV di continuare a investire in un quadro di partenariato europeo, insieme ad aziende e istituti di ricerca di eccellenza, accelerando lo sviluppo di tecnologie volte a migliorare l’efficienza operativa e a proteggere i soldati riducendo la loro presenza in contesti critici quali ricognizione, supporto alle forze, rifornimento di carburante dell’ultimo miglio, supporto medico e risposta CBRN.

Fonte: comunicato IDV