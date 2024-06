Il Belgio sceglie l’elicottero Airbus H145M per le Forze Armate e la Polizia Federale

Il Belgio acquisterà 15 elicotteri multiruolo H145M per l’esercito, e due elicotteri – con opzione per altri tre – per la Polizia Federale. Il contratto è stato firmato tra la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), per conto del Belgio, e Airbus Helicopters.

L’H145M è un elicottero militare multi-ruolo che offre un’ampia gamma di capacità di missione. In pochi minuti l’elicottero può essere riconfigurato da un ruolo di attacco leggero, con armi balistiche e guidate assiali e un sistema di auto-protezione all’avanguardia, a una versione per operazioni speciali, con equipaggiamento per la discesa rapida. I pacchetti di missione completi includono capacità di sollevamento e carico esterno. L’H145M include inoltre opzioni per future capacità di missione, come collegamenti dati, ulteriori sistemi di comunicazione e digitalizzazione delle capacità di missione.

L’H145M è la versione militare del collaudato elicottero leggero bimotore H145. La flotta globale della famiglia H145 ha accumulato oltre sette milioni di ore di volo. L’elicottero è utilizzato dalle forze armate e di polizia di tutto il mondo per le missioni più impegnative. La Germania opera già 16 H145M LUH SOF e otto H145 LUH SAR e ha recentemente ordinato fino a 82 ulteriori elicotteri di questo tipo. L’esercito degli Stati Uniti impiega quasi 500 elicotteri della famiglia H145 con il nome di UH-72 Lakota. Gli attuali operatori dell’H145M sono Ungheria, Serbia, Thailandia e Lussemburgo. Cipro ha ordinato sei velivoli, così come il Brunei e il Regno Unito.

Alimentato da due motori Turbomeca Arriel 2E, l’H145M è dotato di controllo digitale del motore a piena autorità (FADEC). L’elicottero è inoltre equipaggiato con la suite avionica digitale Helionix che, oltre alla gestione innovativa dei dati di volo, include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni che riduce considerevolmente il carico di lavoro del pilota durante le missioni. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145M l’elicottero più silenzioso della sua categoria.

Fonte: comunicato Airbus

Foto Airbus Helicopters – Cara Irina Wagner