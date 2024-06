Il Boeing Starliner completa il primo lancio in orbita con equipaggio

Gli astronauti della NASA Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams sono diventati i primi uomini a lanciarsi in orbita all’interno di un Boeing Starliner, decollando il 5 giugno dalla Cape Canaveral Space Force Station alle 10:52 Eastern Time (le 16:52 in Italia) e intraprendendo un volo di 25 ore verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio segna l’inizio del NASA-Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT).

“Il test di volo con equipaggio effettuato quest’oggi rappresenta l’inizio di una nuova era dell’esplorazione spaziale, che vedrà gli astronauti Wilmore e Williams in viaggio a bordo dello Starliner della Boeing verso la Stazione Spaziale Internazionale”, ha dichiarato il Presidente e CEO di Boeing Defense, Space & Security, Ted Colbert. “È un ottimo inizio. Non vediamo l’ora di far arrivare gli astronauti in sicurezza alla stazione spaziale e riportarli a casa.”

Wilmore e Williams sono anche i primi a lanciarsi su un razzo Atlas V e attualmente stanno sperimentando la microgravità mentre si dirigono verso la stazione spaziale. Condurranno una serie di test di volo, compreso il pilotaggio manuale dello Starliner.

Insieme ai due membri dell’equipaggio, lo Starliner trasporta circa 340 chilogrammi di carico. Una volta attraccati alla ISS, Wilmore e Williams trascorreranno circa sette giorni sulla stazione prima di tornare sulla Terra. Dopo un CFT riuscito, Boeing e la NASA continueranno a lavorare per certificare lo Starliner per missioni operative a lunga durata verso la ISS.

Fonte: comunicato Boeing