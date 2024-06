Il Gruppo ELT al salone aerospaziale ILA di Berlino

Il Gruppo ELT partecipa a ILA Berlin, l’evento aerospaziale internazionale che si svolge dal 5 al 9 giugno. Da oltre 70 anni il Gruppo ELT è leader mondiale nei Sistemi di Difesa Elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, ottenuta attraverso tecnologie proprietarie e integrate, oggi il brand è un Gruppo internazionale con un approccio multi-dominio che copre anche Cyber, Biodefense e Spazio, dominio in cui l’azienda si è mossa, con i primi payload per attività di ELectronic INTelligence, volante oggi in LEO (Low Earth Orbit) e dedicato alla raccolta di dati di test.

Grazie all’esperienza maturata attraverso la partecipazione ai principali programmi di Difesa europei tra cui Eurofighter Typhoon, NH-90 NFH, FREMM, PPA, oggi il Gruppo ELT ha Clienti in più di 30 paesi nel Mondo, con più di 3000 sistemi forniti.

Il Gruppo ELT dà priorità all’ambiente della difesa tedesca esprimendola attraverso la sua filiale locale da 46 anni con strutture di sviluppo e produzione a Meckenheim e un ufficio di rappresentanza a Berlino. Il Gruppo si è posizionato come fornitore di Sistemi di Difesa Elettronica Integrati per il governo tedesco per i più significativi programmi di difesa quali Tornado, KWS-RMB, KWS-Hornisse, EF Typhoon e NH90. Inoltre, potenzierà la propria offerta con la concezione di soluzioni di difesa elettronica sui programmi navali tedeschi.

Attraverso la sua sede a Meckenheim, il Gruppo ELT fornisce supporto logistico operativo e tecnico locale per i suoi sistemi, nonché capacità ingegneristiche distinte per lo sviluppo di soluzioni di test e valutazione Radar/EW, come il simulatore EW WTD71, compreso lo sviluppo previsto degli ambienti EW Digital Twin. Il Gruppo ha intenzione di promuovere ulteriormente il proprio contributo in Germania sviluppando ulteriori capacità di ingegneria, produzione e supporto logistico con un coinvolgimento definito in tutte le iniziative nel Paese. Per arrivare a questo il Gruppo ELT metterà in gioco tutte le sue principali capacità tecnologiche: radiofrequenza, cyber ed elettroottica, abilitate da funzionalità AI, pronte per essere applicate in tutti i domini compresi i recenti sviluppi nel dominio Land.

L’evento ILA è anche un’opportunità per esplorare collaborazioni nel settore spaziale, così rilevanti nella dottrina tedesca di sicurezza e difesa, già sperimentate con il lancio del payload ELINT Scorpio.

Il quadro politico creato dal Piano d’Azione italo-tedesco costituisce un ulteriore incentivo per il Gruppo ELT, la cui proiezione su entrambi i Paesi costituisce un elemento significativo per consolidare le possibilità di una solida partnership sotto l’egida del concetto e della realizzazione di un’Europa della Difesa.

Fonte: comunicato ELT Group