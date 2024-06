Il Niger vuole una base russa, il Burkina Faso fa il pieno di armi cinesi

Il Niger è interessato ad ospitare una vera e propria base militare delle forze armate russe sul suo territorio. Lo ha detto il console onorario russo in Niger Addo Iro citato da Izvestia.

“Non possiamo affermare che la situazione della sicurezza sia migliorata. Il nostro Stato sta facendo tutto il possibile per ridurre almeno il numero degli attacchi terroristici. Siamo interessati ad una base militare russa a tutti gli effetti, siamo pronti a ospitarla”, ha detto al giornale russo.

Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Esteri del Niger non hanno risposto alle domande in proposito di Izvestia ma il viceministro della Difesa russo, Yunus-Bek Yevkurov, ha visitato Niamey all’inizio di giugno, dove è stato ricevuto dal leader transitorio del paese Abdurahman Tchiani mentre consiglieri militari russi sono giunti in aprile Niger da dove è iniziato l’8 giugno il ritiro del migliaio di militari statunitensi basati a Niamey e Agadez che dovrebbe concludersi entro settembre.

Continua intanto il rafforzamento militare dell’Alleanza del Sahel tra Niger, Mali e Burkina Faso. Nei giorni scorsi sono stati consegnati alle forze armate di Ouagadougou decine di veicoli blindati, armi, munizioni, escavatori e camion cinesi.

Tra i mezzi 50 veicoli CS/VP14 e 40 VP11 protetti da imboscate e mine/ordigni improvvisati (MRAP) oltre a 17 escavatori.

“Questo è il primo di quattro lotti, pari sostanzialmente intorno al 18-20% del materiale, il resto deve ancora arrivare”, ha detto il ministro della Difesa, generale di brigata Kassoum Coulibaly, durante la cerimonia di consegna.

Una cerimonia simile si è tenuta il 15 gennaio, quando erano stati consegnati almeno 6 veicoli blindati WMA301 dotati di cannone da 105 mm e mortai semoventi CS/SM1. Coulibaly ha affermato che questa è la prima delle cinque spedizioni che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi nell’ambito del piano di equipaggiamento strategico annunciato da Traoré il 31 dicembre 2023.

Foto: Izvestia e Burkina Faso TV