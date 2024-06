In orbita il satellite per telecomunicazioni ASTRA 1P

Il satellite di Telecomunicazioni ASTRA 1P è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, dalla base di lancio di Cape Canaveral in Florida.

In qualità di primo contraente di ASTRA 1P, Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è responsabile della progettazione, della realizzazione e dell’assemblaggio, integrazione e test (AIT) del satellite, nonché della supervisione della campagna di lancio.

ASTRA 1P, basato sulla potente piattaforma Spacebus NEO di Thales Alenia Space, dotata di un sistema di propulsione interamente elettrico, permetterà la diffusione di contenuti video privati e pubblici con il massimo livello di qualità delle immagini. Ordinato da SES, ASTRA 1P farà parte della flotta di satelliti della società che attualmente fornisce il segnale TV per 119 milioni di famiglie in Europa e contribuirà a garantire la continuità dei servizi SES fino al 2040.

Con una massa al lancio di 5 tonnellate e con un carico utile molto potente, ASTRA 1P sarà uno dei satelliti con le migliori prestazioni in orbita geostazionaria e il più potente in funzione nella posizione orbitale 19,2° Est. Questo satellite a fascio largo trasmetterà simultaneamente oltre 500 canali televisivi grazie ai suoi 80 transponder in banda Ku.

“I team di Thales Alenia Space sono orgogliosi del lancio del satellite ASTRA 1P che offrirà a milioni di famiglie immagini televisive di qualità eccezionale” – ha affermato Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space – “Questo lancio di successo segue i precedenti lanci dei satelliti geostazionari SES-17 e SES-22. Tengo a ringraziare SES, nostro cliente di lunga data, per la sua rinnovata fiducia e le agenzie spaziali francese (CNES) ed europea (ESA) per il loro sostegno nell’ambito dello sviluppo della nostra linea di prodotti.”

Fonte: comunicato Thales Alenia Space