La Difesa mette a disposizione 9 elicotteri per la campagna antincendio 2024

Ha avuto inizio il 15 giugno la Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2024, che con l’arrivo della stagione estiva e delle alte temperature, si rende necessaria per garantire un’adeguata risposta del Sistema Paese, sia a livello regionale che nazionale, agli eventi calamitosi come gli incendi boschivi, la cui gestione richiede un approccio integrato e sinergico tra le forze sul campo.

La campagna AIB, che si protrarrà fino al prossimo 15 ottobre, consolida la collaborazione pluriennale tra le Forze Armate, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile (PROCIV) per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi.

Le Forze Armate concorrono alla campagna con 9 elicotteri e relativi equipaggi di volo, rispettivamente 3 dell’Aviazione dell’Esercito (1 UH-205/HH-412 in prontezza presso la base di Viterbo, 1 HH-412/UH-212 pronto al decollo in località Cagliari Elmas/Lamezia Terme e 1 UH-90A/UH-205 da Rimini/Casarsa della Delizia, PN). A questi si aggiungono 1 AB-212 della Marina Militare a Catania, 2 HH-139 dell’Aeronautica Militare in prontezza presso l’aeroporto di Trapani Birgi e di Decimomannu, 2 NH 500 dell’Arma dei Carabinieri in prontezza presso i Nuclei Carabinieri di Roma- Urbe e Rieti per le esigenze Centro Italia ed 1 NH500 presso l’aeroporto di Palermo per le esigenze della Regione Sicilia.

Per il rischieramento dei velivoli dei Vigili del Fuoco è stata partecipata la disponibilità dei seguenti aeroporti dell’Aeronautica Militare: Napoli Capodichino, Sigonella e Trapani Birgi.

Inoltre, su richiesta del Dipartimento della protezione Civile, sono stati resi disponibili all’impiego di ulteriori basi/aeroporti militari presenti sul territorio nazionale per l’eventuale rischieramento e/o supporto agli assetti della flotta AIB di Stato impegnati in attività operativa.

L’impegno delle Forze Armate rientra nell’accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della campagna AIB, che prevede anche il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.

L’antincendio rientra tra le capacità che la Difesa mette quotidianamente a disposizione della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, dove assetti prettamente militari, sono impiegabili proficuamente anche per esigenze civili, operando in stretta sinergia e a supporto delle diverse Agenzie e Corpi dello Stato.