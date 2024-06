La forza terrestre e la sfida dell’innovazione: convegno a Roma

In un contesto internazionale sempre più instabile e bellicoso, l’Italia deve avere una capacità di deterrenza reale e credibile. Ciò richiede un rapido e incisivo rinnovamento dell’Esercito, a livello di pensiero e ancor più di mezzi e tecnologie.

Di questi temi si occupa il convegno organizzato dal Centro Studi Machiavelli con l’Università Link dal titolo “La forza terrestre e la sfida dell’innovazione”.

In questo convegno, si metteranno a confronto rappresentanti dei militari, dell’industria, della politica e altri esperti ancora per discutere del rinnovo del parco mezzi corazzati, dell’uso dei droni nella manovra terrestre, della difesa anti-area di corto raggio e d’altri temi ancora.

L’appuntamento è per martedì 11 giugno 2024, dalle ore 9.30 alle ore 13.45, presso l’Università degli Studi Link, in Via del Casale di San Pio V 44, a Roma.

Ai partecipanti è raccomandata l’iscrizione (clicca qui per compilare il formulario oppure inviaci una e-mail).

SCARICA IL PROGRAMMA (pdf)