Leonardo inaugura la linea di produzione di PZL-Świdnik per gli elicotteri AW149 polacchi

Leonardo ha inaugurato ieri presso gli stabilimenti di PZL-Świdnik, società polacca interamente controllata da Leonardo, la linea di produzione degli elicotteri AW149 destinati alle Forze Armate polacche e il lancio di nuove attività produttive.

Lo ha reso noto un comunicato del gruppo industriale italiano in cui si sottolinea L’impegno dell’azienda nel trasferimento tecnologico e nella produzione locale ha contribuito alla crescita delle competenze di base del paese e ciò ha consentito di fornire rapidamente nuove tecnologie al cliente, garantendo che le forze armate polacche siano attrezzate per affrontare le sfide sul campo di battaglia con le tecnologie di ultima generazione Elicottero militare multiruolo AW149.

La cerimonia ufficiale di apertura si è svolta alla presenza di rappresentanti e autorità delle istituzioni nazionali e locali, di Leonardo, PZL-Świdnik e delle aziende partner. Questo risultato segna una nuova era tecnologica sia per gli stabilimenti PZL-Świdnik che per la catena di fornitura nazionale e il servizio militare.

Parte di Leonardo, PZL-Świdnik sfrutta vantaggi industriali unici in termini di velocità delle consegne e flessibilità per soddisfare scadenze impegnative e requisiti di emergenza considerando lo scenario geopolitico. I primissimi AW149 sono stati prodotti a Vergiate (Italia), dove i lavoratori polacchi hanno seguito un corso di formazione sul posto di lavoro e hanno assicurato consegne puntuali in tempi ristretti, consegnando gli elicotteri 15 mesi dopo la firma del contratto. La maggior parte degli AW149 delle forze armate polacche saranno prodotti in Polonia.

Il programma AW149 del Ministero della Difesa polacco si basa sulla produzione localizzata attraverso PZL-Świdnik, che è una decisione strategica della Polonia per garantire sia la sicurezza nazionale che i principali vantaggi industriali. Il contratto per 32 AW149 è stato firmato a Świdnik nel 2022 e copre anche l’integrazione dei sistemi dell’elicottero, dell’armamento dedicato, delle future modernizzazioni e del supporto tecnico durante l’intero ciclo di vita della flotta polacca di AW149. Grazie alla produzione locale, la Polonia ottiene una base logistica nazionale e strutture tecniche situate vicino alle forze terrestri polacche, oltre ad elicotteri all’avanguardia.

Gian Piero Cutillo, Amministratore Delegato di Leonardo Elicotteri, ha dichiarato: “PZL-Świdnik è un esempio del più alto livello di eccellenza all’interno della nostra organizzazione, ottenendo ottimi risultati in tutte le aree e ha un grande potenziale per ulteriore sviluppo. In linea con questo, crescono le esigenze della nostra azienda con sede a Świdnik per continuare ad evolversi da produttore a attore chiave del mercato che gestisce contratti e consegne complessi. Il programma del Ministero della Difesa polacco dell’AW149 ne è un chiaro esempio oggi.

La localizzazione delle capacità industriali e logistiche di questi nuovi elicotteri per soddisfare le esigenze della Polonia, sfruttare le capacità uniche e consolidate di lunga data di PZL-Świdnik e le sue competenze professionali combinate con le eccezionali capacità operative degli AW149 offriranno vantaggi senza precedenti al Paese”.

Jacek Libucha, presidente di PZL-Świdnik, ha dichiarato: “L’anno scorso è stato un periodo di investimenti multimilionari, comprese infrastrutture, attrezzature e strutture, in particolare nell’edificio dove ora si trova la piena produzione dell’AW149. Con la produzione dell’AW149 iniziamo una nuova era per gli stabilimenti di Świdnik – questo mi è stato chiaro fin dall’inizio quando sono stato nominato CEO di PZL-Świdnik – avevamo bisogno di una nuova linea di produzione di elicotteri più moderna per sviluppare la nostra competenza, che deve essere accompagnato da un trasferimento tecnologico all’avanguardia. Ciò soddisfa anche le esigenze di fascia alta delle Forze Armate e quegli elicotteri forniranno loro il miglior supporto di combattimento della categoria. Questo è lo scopo per cui è stata progettata la piattaforma”.

La nuova linea di produzione è un acceleratore del cambiamento, così come lo era quando PZL-Świdnik divenne un centro di eccellenza per l’aerostruttura degli elicotteri e contribuì al lancio del programma AW139 diversi anni fa. Ora, a poco più di un decennio, i ricavi di PZL-Świdnik sono più che quadruplicati, generando maggiori vendite all’esportazione e una base tecnologica e di prodotti in espansione. L’attività con sede a Świdnik è cresciuta significativamente nel corso dell’anno, acquisendo nuovi contratti, sfruttando gli investimenti tecnologici e di capacità garantiti da Leonardo per diventare un attore solido nel mercato competitivo.

In Polonia PZL-Świdnik impiega complessivamente 3.240 dipendenti (di cui il 20% ingegneri) sono dediti a servire i propri clienti, mentre l’esercito polacco è riconosciuto come strategico. PZL-Świdnik impiega uno staff ambizioso, di cui gli ingegneri costituiscono il 20%, i giovani neoassunti sono un numero crescente e i piloti collaudatori di livello più alto (livello 1) soddisfano le esigenze attuali e future dell’esercito polacco e di altri clienti. Questi piloti hanno eseguito un’esibizione dinamica dell’AW149 durante la cerimonia di ieri.

PZL-Świdnik, l’unico OEM di elicotteri in Polonia, vanta una gamma completa di competenze nella progettazione, produzione, certificazione, modernizzazione e assistenza durante l’intero ciclo di vita. La piena competenza è confermata dai certificati di conformità agli standard AS9100 e AQAP2110 e ai regolamenti aeronautici dell’UE Parte 21J, Parte 21G, Parte 145, Parte-M/CAMO, Parte 147.

PZL-Świdnik svolge attività di produzione e ricerca nel campo delle aerostrutture, costituendo è un Centro di Eccellenza per le Aerostrutture elicotteri di Leonardo ed è coinvolto nello sviluppo di tecnologie senza equipaggio e in altri programmi di ricerca e sviluppo, sia civili che di difesa. Oggi PZL-Świdnik è uno dei tre centri di ricerca più importanti al mondo presso Leonardo, dove vengono svolte attività come le prove di fatica su vasta scala.

Il ruolo leader di PZL-Świdnik sul mercato interno e i continui investimenti consentono ai laboratori PZL di essere disponibili per le PMI, facilitando l’innovazione aperta e lo sviluppo dell’industria polacca. La linea di produzione dell’AW149 appena lanciata è una delle potenze chiave per lo sviluppo non solo di PZL-Świdnik, ma dell’intera economia polacca. PZL-Świdnik riconosce l’importanza e valorizza la cooperazione con le comunità accademiche e scientifiche, nonché con le università e le scuole militari, integrando al contempo la catena di fornitura nazionale per i programmi di elicotteri militari polacchi.

La cooperazione con entità nazionali e l’attuale partecipazione di PZL-Świdnik a progetti internazionali, nonché l’integrazione con il Gruppo Leonardo, hanno lo scopo di portare benefici all’industria e all’esercito polacco; PZL-Świdnik ha consolidato il suo ruolo di base tecnica e logistica strategica per gli elicotteri delle Forze Armate polacche. Ulteriori investimenti nello sviluppo delle linee di produzione, ricerca e sviluppo e della linea di volo, rafforzati dal contratto AW149 e dalla prospettiva di approvvigionamento di altri elicotteri, accelerano il continuo sviluppo delle capacità di ricerca industriale e scientifica, tra cui il mondo accademico, istituzioni e centri di ricerca.

L’elicottero militare multiruolo AW149

Il contratto per 32 AW149, del valore di 8,25 miliardi di PLN lordi (circa 1,76 miliardi di euro) comprende pacchetti logistici, di addestramento e di simulazione. Il pacchetto logistico comprende uno stock di ricambi e parti consumabili, nonché attrezzature per l’assistenza a terra degli elicotteri. Il pacchetto di addestramento e simulatore comprende la formazione completa di piloti e personale tecnico e la fornitura di una serie di simulatori avanzati e attrezzature di addestramento.

La nuova configurazione degli elicotteri militari polacchi consente, tra le altre, missioni di supporto al combattimento. Soddisfacendo pienamente i requisiti delle forze armate polacche, la configurazione includerà anche, tra gli altri, sistemi di osservazione, armi leggere, razzi e missili guidati/non guidati e sistemi di autodifesa. L’armamento, a seconda della variante e della configurazione dell’elicottero, viene installato in cabina o sui punti rigidi esterni dell’elicottero.

La piattaforma AW149, già in servizio con operatori internazionali per una serie di applicazioni e in fase di valutazione in vari paesi, è ideale per modernizzare le flotte di elicotteri da difesa e sostituire una gamma di modelli obsoleti nella categoria di peso medio. L’AW149 è un elicottero militare multiruolo di ultima generazione progettato fin dall’inizio per soddisfare le esigenze più esigenti delle forze armate. La piattaforma può essere riconfigurata per eseguire un’ampia varietà di compiti impegnativi nelle condizioni operative più difficili. Le tecnologie avanzate di equipaggiamento, armi e sistemi dell’AW149, combinate con la sua agilità, autonomia/durata ed elevati margini di potenza, i più alti livelli di sicurezza e sopravvivenza, forniscono agli utenti della difesa un’elevata disponibilità operativa, efficacia della missione ed efficienza dei costi della flotta.

(con fonte nota stampa Leonardo)