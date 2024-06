Leopard Kaput

Leonardo SpA e il consorzio franco-tedesco dell’industria terrestre KNDS hanno interrotto le trattative avviate nel dicembre 2023 che miravano a costituire una partnership tra la Divisione Difesa di Leonardo e KNDS, in particolare la sua componente tedesca Krauss Maffei Wegman (KNDS Germania), e a definire la partecipazione italiana al programma Main Battle Tank in vista dell’adozione del carro armato Leopard 2A8 da parte dell’Esercito Italiano.

L’obiettivo delle trattative era definire il contributo tecnologico e industriale italiano nella realizzazione dei circa 270 esemplari previsti per l’Esercito Italiano (130 carri da combattimento e circa 140 veicoli speciali sui scafo Leopard 2) ma da tempo circolavano voci di una scarsa disponibilità dell’azienda tedesca a trovare un’intesa in tal senso.

Il programma è già stato approvato dalle commissioni parlamentari e inserito nel DPP 2023-25 con un finanziamento previsto di 8,24 miliardi di euro nei prossimi 15 anni di cui 100 milioni finanziati quest’anno.

“Leonardo comunica che, nonostante gli sforzi profusi, le trattative con KNDS per definire una configurazione comune per il programma Main Battle Tank dell’Esercito Italiano e per sviluppare una più ampia collaborazione industriale sono state interrotte” si legge nel comunicato del gruppo industriale italiano.

“Leonardo conferma il proprio impegno nel fornire all’Esercito Italiano una soluzione performante, interoperabile e aggiornata, che soddisfi le esigenze attuali e rimanga ben posizionata per gli sviluppi futuri verso il Main Ground Combat System, anche attraverso la cooperazione con altri qualificati partner internazionali”.

Frank Haun, CEO di KNDS N. V. ha dichiarato che “con 18 paesi europei utilizzatori, Leopard 2 è il carro armato standard del nostro continente e della NATO. È più importante che mai salvaguardare questo standard, che fornisce un contributo significativo all’interoperabilità e alla potenza di combattimento congiunta degli eserciti europeo e della NATO. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo sulla configurazione e di conseguenza anche le trattative sulla partecipazione strategica di Leonardo a KNDS sono fallite. Eppure KNDS continua a impegnarsi a sostegno dell’Esercito Italiano”.

Foto KNDS