Fincantieri vara l’aumento di capitale per acquisire UAS (ex WASS) da Leonardo

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri ha conferito oggi al cda la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 500 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. Il cda avrà potere per stabilire ogni termine o condizione dell’aumento di capitale delegato in opzione e dell’aumento di capitale delegato riservato.

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, l’aumento di capitale servirà per l’acquisizione da Leonardo di “Underwater Armament Systems” (UAS) che, fa seguito alla recente acquisizione di un’altra società del comparto, la Remazel. Infine, l’assemblea ordinaria ha approvato un aumento dell’emolumento complessivo lordo annuo del collegio sindacale da 89 mila a 157.500 euro (al presidente del collegio sindacale importo di 67.500 euro; a ciascun sindaco effettivo un importo di 45 mila).

Fincantieri aveva annunciato il 9 maggio scorso l’acquisizione da Leonardo, ex Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA (WASS), specializzata in progettazione e costruzione di sistemi di difesa sottomarini e in particolare siluri, contromisure e sonar. Nel 2016 l’azienda confluì in Leonardo, dove è stata ridenominata “Underwater Armament Systems”.

La sua tecnologia avrà un focus su nuove applicazioni in ambito militare, soluzioni innovative per la sicurezza delle infrastrutture civili subacquee oltre che nuovi prodotti in ambito civile. L’acquisizione sarà finalizzata a inizio 2025 e prevede il conferimento, da parte di Leonardo, di UAS in una NewCo e la successiva cessione di quest’ ultima a Fincantieri. Una operazione che Pierroberto Folgiero (nella foto), a.d. e d.g. Fincantieri, ha definito una “pietra miliare cruciale” nella “strategia underwater di Fincantieri per il prossimo ciclo industriale”. Nel 2023, UAS ha generato ricavi per 160 milioni e ebitda di 34.

(con fonti ANSA e Fincantieri)