L’evoluzione del sistema di difesa aerea multistrato SAMP/T NG

Il consorzio EUROSAM (Thales, MBDA France e MBDA Italia) ha presentato al salone parigino Eurosatory il nuovo sistema di difesa aerea multistrato SAMP/T NG, sviluppato in stretta collaborazione tra Francia e Italia e originariamente progettato per gestire le munizioni della famiglia Aster (Aster30 B1 e Aster 30 B1NT.

Il SAMP/T NG offre la capacità di ingaggiare minacce aeree a lungo raggio offrendo allo stesso tempo una capacità autonoma contro i missili balistici ma oltre alla capacità di impiegare missili Aster ASTER implementerà una capacità multiraggio/multistrato (lanciatori verticali SHORAD) con un’autoprotezione subordinata per affrontare l’intero spettro delle minacce aeree.

In questa nuova configurazione, il SAMP/T NG diventa un sistema completamente scalabile in grado di fronteggiare qualsiasi attacco saturante e combinato. In quanto tale, il SAMP/T NG sta diventando l’unico sistema europeo in grado di integrare vari effettori nell’intera catena operativa Air Breathing Target/ Theatre Ballistic Missile (ABT/TBM) della NATO.

Grazie all’architettura aperta del suo Modulo di Ingaggio di Nuova Generazione (ME NG), il Multigamma/Multistrato SAMP/T NG sarà in grado di:

integrare vari radar di lancio multifunzione come Thales Ground Fire o Leonardo Kronos Grand Mobile High Power

integrare e gestire lanciatori distinti:

o fino a sei lanciatori ASTER con 8 missili pronti al lancio (combinazione di ASTER 30 B1 e B1NT)

o fino a sei lanciatori per la difesa aerea a corto raggio (SHORAD) come i lanciatori VL MICA o CAMM-ER

gestire le risorse V-SHORAD (difesa aerea a cortissimo raggio)

essere pienamente integrati in una catena di controllo tattico della NATO e in una catena di comando con centri di comando e controllo di livello superiore.

Il ME NG è il cuore del sistema. È sviluppato in collaborazione tra Thales e MBDA Italia. Il ME-NG si basa su un’architettura hardware e software di base comune ed è in grado di integrare requisiti specifici nazionali nonché diversi radar, per coordinare o integrare diversi sistemi d’arma basati su diverse munizioni.

Fonte: comunicato EUROSAM