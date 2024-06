L’industria della Difesa in Serie A: Rheinmetall sponsor del Borussia Dortmund

Sarebbe stato inimmaginabile fino a pochi anni or sono che una grande azienda del settore Difesa potesse apporre il suo brand sulle maglie e negli stadi di una squadra di calcio. Specchio dei tempi che cambiano e che vedono oggi leader politici parlare di produzione di munizioni con la stessa foga utilizzata un tempo per i pannelli solari o altre tecnologie “green”.

Il Borussia Dortmund (Bvb) nei giorni scorsi ha annunciato un accordo di sponsorizzazione di tre anni con il gruppo tedesco Rheinmetall. Gli annunci paralleli della squadra della serie A di calcio tedesca e del gruppo della difesa vengono segnalati dall’agenzia DPA riferendo che l’Associazione Federale dell’industria tedesca della sicurezza e della difesa (BDSV) non è a conoscenza di precedenti casi analoghi.

Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, l’accordo è milionario “a una cifra all’anno”. L’annuncio ufficiale del Borussia precisa che Rheinmetall sarà “Champion Partner” del Bvb, ossia uno sponsor finanziario particolarmente importante. Il valore delle azioni Rheinmetall alla Borsa di Francoforte, a partire dal febbraio 2022, mese dell’inizio della guerra in Ucraina, sono aumentate di circa il 500% dall’inizio del conflitto grazie alle ingenti commesse ottenute dalle forze armaste tedesche e di molte altre nazioni.

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha dichiarato che “la sicurezza e la difesa sono pilastri fondamentali della nostra democrazia. Ecco perché riteniamo che sia la decisione giusta esaminare molto attentamente il modo in cui proteggiamo questi pilastri. Soprattutto oggi, che vediamo ogni giorno come la libertà debba essere difesa in Europa. Dovremmo fare i conti con questa nuova normalità. Attendiamo con impazienza la partnership con Rheinmetall e, come Borussia Dortmund, ci apriamo consapevolmente al dialogo”.

Armin Papperger, amministratore delegato di Rheinmetall AG, ha aggiunto: “Questa mossa riunirà BVB e Rheinmetall, due partner con ambizioni, attitudini e origini simili. Il BVB è un club del cuore della Renania Settentrionale-Vestfalia e, più di chiunque altro, rappresenta la ricerca dell’eccellenza e del successo internazionale. Rheinmetall ha profonde radici nella regione metropolitana del Reno-Ruhr e desidera che il suo marchio sia meglio conosciuto anche a livello internazionale come fornitore leader di sistemi per l’industria della difesa e come motore di innovazioni industriali nei mercati civili”.

Si ritiene che Rheinmetall sia la prima azienda del settore della difesa a sponsorizzare un club della Bundesliga, ma è già impegnata nello sport come sponsor del club di pallamano Bergischer HC di Solingen vicino a Düsseldorf.

Non sono mancate critiche e polemiche dagli ambienti pacifisti in seguito all’accordo di sponsorizzazione. L’Associazione tedesca per la pace ha dichiarato di voler interrompere la collaborazione con la sua petizione, affermando che “il produttore di armi, tormentato dagli scandali, sta esso stesso armando dittature”.

Il suo direttore politico Michael Schulze von Glaser ha dichiarato: “Un produttore di armi come sponsor non è in linea con i valori del BVB e nemmeno con il calcio in generale”.

Difficile però attribuire patenti morali all’industria della Difesa, specie in un momento storico come questo in cui tutti i governi nel mondo, e soprattutto quelli europei, investono tanto denaro per aumentarne le capacità produttive.

A questo link il comunicato congiunto di Rheinmetall/Borussia Dortmund