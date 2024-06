MBDA presenta a Eurosatory il sistema Land Cruise Missile

MBDA presenta il sistema missilistico da crociera terrestre (Land Cruise Missile – LCM), una nuova capacità di attacco in profondità di precisione (Deep Precision Strike – DPS) lanciato da terra, per soddisfare le esigenze del nuovo ambiente strategico che caratterizza il campo di battaglia.

Il sistema LCM nasce dalla grande competenza di MBDA nel settore del deep precision strike e si basa sul missile da crociera navale (Naval Cruise Missile – NCM) già utilizzato ed in servizio sulle fregate e sui sottomarini da attacco della Marina francese.

Il sistema LCM rappresenta una soluzione sovrana europea, unica nel suo genere, per un sistema missilistico da crociera deep strike lanciato da terra, progettato, prodotto ed assemblato in Europa. I clienti che utilizzeranno LCM e NCM faranno parte del gruppo esclusivo di Paesi che avranno una capacità di deep precision strike a lunghissimo raggio da sopra e sotto la superficie del mare, così come da terra.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Il sistema Land Cruise Missile completa l’ampio portafoglio di MBDA, costituito da soluzioni sovrane europee. Forte dell’esperienza con il missile da crociera navale, MBDA dimostra la propria capacità di coprire l’intero spettro dei requisiti operativi per i nostri clienti, generando al contempo sinergie nel nostro intero portafoglio deep strike, per garantire prontezza operativa”.

Il sistema LCM offrirà le stesse peculiari capacità dell’NCM, tra cui: precisione metrica a lunghissimo raggio; elevata sopravvivenza durante l’attacco all’interno dei sistemi per la difesa aerea integrata nemica, grazie ad una ridotta radar cross section (sezione radar equivalente) e alla capacità di seguire il profilo del terreno, nonché un’elevata letalità contro i bersagli. Consentirà inoltre una capacità di sincronizzazione particolarmente accurata, permettendo un attacco contemporaneo sul bersaglio da parte di più munizioni in volo (Synchronized Time-On-Target – STOT).

Questa capacità è stata già dimostrata durante l’attacco simultaneo con NCM da una fregata e un sottomarino in immersione da parte della Marina francese con il supporto della DGA, nell’aprile 2024. Il sistema LCM è in grado di ridurre le capacità di difesa degli avversari, manifestandosi come una minaccia immediata e permanente contro gli asset nemici di alto valore.

Con il concept operativo del sistema LCM, MBDA offrirà un sistema integrato e completo, tra cui la suite di pianificazione della missione e lanciatori terrestri montati su piattaforme dedicate che offrono flessibilità, capacità di sopravvivenza e reattività alle forze di terra nei contesti ad alta intensità.

MBDA presenta il sistema Land Cruise Missile (LCM) per la prima volta in occasione del salone Eurosatory 2024 (17-21 giugno, a Parigi).

(con fonte comunicato MBDA)