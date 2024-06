NAHEMA e NHI annunciano l’accordo per la versione 3 del software per l’elicottero NH90

NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) e NHIndustries (NHI) hanno annunciato ieri la firma di un importante contratto per lo sviluppo e la fornitura della versione software 3 (SWR3) per l’elicottero NH90. L’accordo, del valore di oltre 600 milioni di euro, sottolinea il continuo impegno volto a migliorare le capacità operative e le prestazioni e ad estendere la vita in servizio della flotta NH90.

La cerimonia della firma si è svolta presso la sede di NAHEMA ad Aix-en-Provence, alla presenza di alti rappresentanti di entrambe le organizzazioni e dei paesi di NAHEMA coinvolti nell’iniziativa: Belgio, Germania, Italia e Paesi Bassi.

L’SWR3 è un importante aggiornamento della configurazione per gli elicotteri NH90 in servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra le aziende partner di NHI (Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker) e i principali fornitori europei. Questa nuova configurazione potenziata potenzia ulteriormente le capacità operative dell’NH90, con apparecchiature come il primo Data Link 22 in volo su un elicottero, il sistema elettro-ottico ad alta definizione di nuova generazione (LEOSS-T) e il sonar (OTS-90 Mark II), GNSS/FMS civile e integrazione aggiuntiva delle armi.

Più specificamente, concentrandosi sulle capacità di missione della versione navale NH90 (NFH), Data Link 22 garantirà comunicazioni sicure Line-Of-Sight (LOS) e Beyond Line-Of-Sight (BLOS) senza l’uso di satelliti. Come il primo e unico elicottero dotato dello standard Link 22, l’NH90 offrirà capacità tattiche di scambio di informazioni/dati senza precedenti rispetto a qualsiasi altra piattaforma militare ad ala rotante e sarà pronto a far fronte alle operazioni di scenario multi-dominio più recenti e future.

Inoltre, l’introduzione delle più recenti tecnologie ad alta definizione migliorerà ulteriormente la capacità delle missioni marittime, in particolare per la sorveglianza a lungo raggio, l’identificazione, l’acquisizione, il tracciamento e la designazione degli obiettivi.

“L’NH90 offre una perfetta integrazione di tutte le informazioni tattiche provenienti dal suo potente sistema di missione navale, ora dotato anche del sistema elettro-ottico e del sonar di ultima generazione, riducendo drasticamente il carico di lavoro dell’equipaggio, garantendo così la massima efficacia durante tutte le missioni più impegnative , quali MSO (operazioni di sicurezza marittima) diurne/notturne, SAR (ricerca e salvataggio), ASuW (guerra anti-superficie) e ASW (guerra anti-sottomarino) “ si legge nel comunicato congiunto di NAHEM e NHI.

Il contratto prevede una prima fase di sviluppo e qualificazione: questa prima fase vedrà un’intensa attività di test di volo a Tessera (Italia) sulle varianti della Marina e dell’Esercito italiano.

Una seconda fase, ancora in fase di finalizzazione, vedrà l’implementazione dell’SWR3 come soluzione di retrofit per un massimo di oltre 200 elicotteri NH90. Il piano di aggiornamento riguarderà sia la variante navale (NFH) che quella terrestre (TTH) del tipo per i clienti interessati nei quattro paesi: Belgio, Germania, Italia e Paesi Bassi.

Intervenendo alla cerimonia, il direttore generale di NAHEMA Michael Kohlhaas ha espresso fiducia nella collaborazione, affermando che “Questo contratto segna un significativo passo avanti nei nostri attuali sforzi per fornire alle nostre forze armate le attrezzature più avanzate e affidabili. SWR3 migliorerà senza dubbio ulteriormente le capacità operative prontezza e versatilità dell’elicottero NH90.”

Il presidente dell’NHI, Axel Aloccio, e l’amministratore delegato dell’NHI, Cristian Naso, hanno fatto eco a questo sentimento, sottolineando l’importanza dell’innovazione e del contributo degli alleati della NATO nel processo di sviluppo. “Siamo orgogliosi di collaborare con NAHEMA in questo progetto di cooperazione veramente europeo. Il nostro obiettivo rimane quello di fornire soluzioni sovrane all’avanguardia che soddisfino e superino le esigenze dei nostri clienti. SWR3 è una testimonianza del nostro impegno per l’eccellenza e il miglioramento continuo e il rafforzamento dell’impronta della difesa europea.”

NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency) è responsabile della gestione e del supporto del programma per elicotteri NH90 per conto delle nazioni partecipanti. Il suo ruolo include la supervisione dello sviluppo, della produzione e del supporto in servizio per garantire che l’NH90 soddisfi le esigenze operative.

NHIndustries (NHI) è una joint venture formata da Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters e Fokker Aerostructures. NHI si dedica alla progettazione, produzione e supporto dell’elicottero NH90, offrendo soluzioni all’avanguardia alla sua base di clienti globale