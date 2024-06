Rheinmetall a Eurosatory

Rheinmetall è ancora una volta uno dei maggiori espositori al salone che si è aperto oggi a Parigi Eurosatory 2024, la più importante fiera dell’industria della difesa nel continente europeo. Dal 17 al 21 giugno 2024, il gruppo tedesco presenterà numerosi nuovi sistemi, prodotti e concetti di tutte le sue divisioni per il campo di battaglia del futuro all’insegna del motto “La libertà ha bisogno di abilitatori”. Numerose saranno anche le anteprime:

Rheinmetall e Lockheed Martin presenteranno il nuovo sistema di artiglieria a razzo GMARS il 17 giugno 2024 alle 11:00. Sempre il 17 giugno 2024 alle 16:00 verrà presentato un nuovo dimostratore sul campo dei carri armati principali.

Dal 17 giugno 2024, Rheinmetall e il suo partner tecnologico INERATEC presenteranno due volte al giorno nell’area dimostrativa la loro vision del progetto Giga-PtX per una fornitura di carburante di pronto impiego operativo. Sulla pista di prova, il veicolo Caracal dimostrerà le sue elevate capacità fuoristrada utilizzando un carburante sintetico generato da idrogeno, CO2 ed elettricità.

Il 18 giugno 2024 alle ore 11.00 Rheinmetall presenterà per la prima volta i suoi piccoli veicoli tattici Ermine (Hermelin), caratterizzati da nuove tecnologie di guida e capacità autonome e che possono essere utilizzati sia per il trasporto tattico che come fonte di energia mobile.

A Eurtosatory saranno presenti anche i sistemi di difesa aerea terrestre altamente mobili, modulari e scalabili che stanno diventando sempre più importanti man mano che le forze della NATO si concentrano nuovamente sulla difesa nazionale e dell’alleanza. Rheinmetall presenta per la prima volta la torretta Skyranger 35 su un telaio Leopard 2 come sistema di difesa aerea tattica. Inoltre, saranno esposti un Lynx KF41 Skyranger 30 e il carro armato di difesa aerea su ruote Boxer* Skyranger 30.

In qualità di integratore di sistemi leader, Rheinmetall dispone di tutte le competenze necessarie per connettere le varie entità sul campo di battaglia digitalizzato del futuro. Verrà presentato il concetto di Brigata Digitalizzata, incluso il sistema soldato Gladius 2.0 e il Nucleo Tattico per l’interconnessione di soldati, piattaforme, sensori, effettori delle unità di combattimento e con nuove applicazioni di gestione della battaglia e addestramento. Questo approccio verrà spiegato in modo tangibile utilizzando il concetto di sistema di missione di un cacciacarri.

Rheinmetall mostra per la prima volta a Eurosatort in azione la famiglia di stazioni d’arma modulari e stabilizzate Natter. L’azienda presenterà anche le sue munizioni telecomandate, un sistema d’arma per fanteria basato su UGV. Le munizioni circuitanti di precisione (LM) aumentano la capacità anche di piccole unità di condurre ricognizioni sull’area bersaglio e di ingaggiare bersagli a distanza e con precisione. All’Eurosatory, Rheinmetall presenterà diversi sistemi Hero LM, che l’azienda offre insieme al suo partner UVision. Allo stand Rheinmetall sarà presente anche il sistema di combattimento con mortaio Dual Eimos da 81 mm, utilizzato, tra gli altri, dalla Marina e dall’Esercito spagnolo.

La vasta esperienza di Rheinmetall nelle tecnologie di protezione spazia dalle soluzioni balistiche passive personalizzate ai sistemi di protezione attiva a distanza all’avanguardia. A Eurosatory 2024, Rheinmetall presenterà il suo approccio globale ai concetti di protezione. Tra queste la presentazione di ROSY Top Attack, la nuova versione del collaudato sistema di oscuramento rapido per la protezione dagli attacchi aerei. Rheinmetall presenta per la prima volta anche una soluzione completa per i giubbotti antiproiettile balistici militari.

L’esperienza operativa dell’Ucraina dimostra che la guerra ad ostacoli ha riacquistato importanza. Rheinmetall presenta il Keiler Next Generation, un veicolo corazzato da sfondamento (ABV) per l’apertura rapida delle barriere in combattimento. Sarà esposta anche l’arma di difesa dell’area, che può essere utilizzata per proteggere le barriere dall’abbattimento.

La famiglia di veicoli HX di Rheinmetall è caratterizzata da mobilità eccezionale, versatilità e un elevato livello di protezione, disponibile opzionalmente. Ciò consente una gamma flessibile di applicazioni. Tra i veicoli esposti all’Eurosatory figurano un HX 8×8 con sistema automatizzato di movimentazione del carico (ALHS) e un veicolo di recupero HX 8×8.

Altre innovazioni presentate da Rheinmetall a Eurosatory 2024 includono:

Un nuovo membro della famiglia di veicoli da combattimento Lynx KF41 con torretta da 120 mm;

il Fuchs Evo con torretta mitragliatrice;

il Terrastorm, un furgone MAN TGE potenziato da RMMV e Torsus per uso militare,

il Mission Master CXT, l’ultimo membro della famiglia Mission Master di Rheinmetall di sistemi terrestri senza equipaggio (UGS);

il sistema Chiller HVAC, un nuovo modulo termico per veicoli da combattimento.

Rheinmetall presenterà inoltre la sua vasta esperienza nei settori dei sistemi d’arma e munizioni, automazione e robotica, autocarri e shelter..

(con fonte comunicato Rheinmetall)