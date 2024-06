Rheinmetall amplia la cooperazione con l’Ucraina

Rheinmetall AG e l’Ucraina, rappresentata dal ministro delle industrie strategiche, Oleksandr Kamyshin, hanno firmato il 12 giugno un memorandum d’intesa per espandere la cooperazione strategica durante la “Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina” a Berlino. L’accordo mira a identificare e sviluppare ulteriori aree per una più stretta cooperazione tra l’industria della difesa ucraina e il gruppo tecnologico con sede a Düsseldorf.

Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG ha dichiarato che “con questo accordo confermiamo la nostra intenzione di continuare la nostra cooperazione nei prossimi anni e creare un quadro corrispondente. Nello specifico, siamo già in trattative per costituire una joint venture per la produzione di munizioni per artiglieria in Ucraina. Vogliamo anche consegnare al paese i primi veicoli da combattimento di fanteria Lynx quest’anno e iniziare a produrre questi sistemi in Ucraina nel prossimo futuro”.

Oleksandr Kamyshin, ministro delle industrie strategiche dell’Ucraina ha sostenuto che “l’industria della difesa ucraina è in declino da decenni. Ma oggi si sta riprendendo e sta dando un contributo significativo alla ripresa economica dell’Ucraina, anche grazie a partner come Rheinmetall. Siamo molto grati per il vostro sostegno e la vostra fiducia nell’industria della difesa ucraina e nei nostri armaioli. E, naturalmente, condivideremo le lezioni che abbiamo imparato con i nostri partner. Un giorno l’Ucraina entrerà a far parte dell’UE e della NATO – ed entrambe le organizzazioni avranno un partner forte con una forte industria della difesa che non compete ma si integra. Costruiamo insieme l’arsenale del mondo libero.”

Oltre alle possibili consegne dirette di materiale militare da parte di Rheinmetall, anche la (ri)industrializzazione del know-how produttivo ucraino dovrebbe fornire un contributo significativo alla capacità di difesa sostenibile dell’Ucraina nell’ambito della cooperazione.

Resra da concludere un accordo quadro per la consegna di diverse centinaia di veicoli da combattimento KF41 Lynx all’Ucraina, che comprenderebbe anche servizi di addestramento, manutenzione e riparazione. Il veicolo da combattimento di Rheinmetall viene già prodotto nel nuovo stabilimento realizzato in Ungheria.

Nel febbraio 2024 i due partner avevano già dichiarato la loro intenzione di produrre ogni anno in un “centro di eccellenza ucraino per le munizioni” un numero a sei cifre di colpi da 155 mm, comprese le corrispondenti cariche propulsive. Rheinmetall deterrà il 51% delle azioni della joint venture, mentre il partner ucraino deterrà il 49%.

Il 10 giugno è stato ufficialmente inaugurato il centro di manutenzione e riparazione Rheinmetall Ukraine Defence Industry LLC nell’Ucraina occidentale. In questa occasione, il ministro Kamyshin, ha visitato il sito assicurando l’impegno “a sviluppare le nostre capacità produttive insieme ai nostri alleati e crediamo che l’industria della difesa ucraina faccia parte dell’industria della difesa europea che rafforza il sistema di sicurezza collettiva dell’Unione Europea. Pertanto, l’apertura di un centro servizi congiunto con Rheinmetall non è solo un passo verso la vittoria dell’Ucraina, ma anche una tappa importante nella costruzione dell’arsenale del Mondo Libero”.

I veicoli da combattimento della fanteria Marder sono già in fase di manutenzione e revisione presso l’hub Rheinmetall in Ucraina. In futuro, i carri armati Leopard 1 e Leopard 2 e altri sistemi di fabbricazione tedesca verranno riparati anche in altre località dell’Ucraina.

“Ci sta a cuore fornire all’Ucraina un sostegno efficace e affidabile. Quando si tratta di fornire pezzi di ricambio, la nostra massima priorità è massimizzare la disponibilità e garantire un rapido rifornimento. Per raggiungere questo obiettivo, utilizziamo i canali esistenti tramite produttori originali, elaboriamo il materiale noi stessi e con i partner. Stiamo anche riattivando le filiere originali e integrando la produzione locale in Ucraina” aveva dichiarato Papperger.

Per Dmytro Klimenkov, viceministro della difesa dell’Ucraina, “l’apertura del primo centro servizi congiunto con Rheinmetall in Ucraina è fondamentale per rafforzare le nostre capacità di difesa. Questa struttura ci consentirà di garantire riparazioni e manutenzioni rapide delle attrezzature tedesche direttamente sul suolo ucraino, migliorando significativamente l’efficienza delle nostre Forze Armate. Siamo grati ai nostri partner tedeschi per la loro fiducia e il loro sostegno, che ci consentono di procedere con fiducia verso la vittoria e di integrarci nel sistema di sicurezza collettiva europeo”.

Lo stabilimento Rheinmetall sta utilizzando un’infrastruttura locale esistente ma ha trasferito nell’hub strumenti speciali, pezzi di ricambio e altre attrezzature. L’anno scorso, negli stabilimenti Rheinmetall in Germania, specialisti ucraini sono stati formati nella riparazione di veicoli da combattimento, tra cui meccanici industriali e ingegneri meccatronici, ad esempio. Questo personale è poi tornato in Ucraina e lì ha lavorato alla manutenzione e alla riparazione dei relativi sistemi.

La joint venture Rheinmetall Ukraine Defense Industry LLC è stata siglata nell’ottobre 2023 e l’annuncio venne ufficializzato al Forum economico tedesco-ucraino a Berlino, alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del primo ministro ucraino Denys Schmyhal.