Ristampa aggiornata per il libo di Maurizio Boni “L’esercito russo che non abbiamo studiato”

A distanza di sette mesi dalla sua prima edizione, il libro L’esercito russo che non abbiamo studiato, del generale Maurizio Boni, verrà ristampato e aggiornato dalla casa editrice Il Cerchio hashtag#IlCerchio.

Boni, apprezzato opinionista di AnalisiDifesa.it ha realizzato questo “instant book” incentrato sul primo anno e mezzo di guerra e realizzato per offrire all’opinione pubblica una modalità di analisi del conflitto, quella professionale militare, che è mancata nel panorama del mainstream narrativo di questo periodo.

L’auspicio dell’autore è stato quello d’intercettare un segmento di lettori, non necessariamente militari, allo scopo di contribuire allo sviluppo di un’informazione corretta.

La “nuova edizione”, basata questa volta su più di due anni di guerra, è in corso di realizzazione e offrirà un quadro aggiornato degli sviluppi sul campo di battaglia prendendo in esame l’evoluzione dell’esercito russo.

Appena sarà disponibile la ristampa ne daremo notizia su Analisi Difesa.

Maurizio Boni – Nato a Vicenza nel 1960, è stato il vice comandante dell’Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) di Innsworth (Regno Unito), capo di stato maggiore del NATO Rapid Reaction Corps Italy (NRDC-ITA) di Solbiate Olona (Varese), nonché capo reparto pianificazione e politica militare dell’Allied Joint Force Command Lisbon (JFCLB) a Oeiras (Portogallo). Ha comandato la brigata Pozzuolo del Friuli, l’Italian Joint Force Headquarters in Roma, il Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito a Civitavecchia e il Regg. Artiglieria a cavallo a Milano ed è stato capo ufficio addestramento dello Stato Maggiore dell’Esercito e vice capo reparto operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma. Giornalista pubblicista, è divulgatore di temi concernenti la politica di sicurezza e di difesa

L’esercito russo che non abbiamo studiato

Maurizio Boni

Serie “I Saggi di Domus Europa”

Editore Il Cerchio

Pagine: 94

Euro 20

