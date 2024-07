ELT Group approva il bilancio di sostenibilità 2023

Continua l’impegno di ELT Group sui temi della Responsabilità sociale e dello Sviluppo Sostenibile. Anche quest’anno l’azienda ha prodotto volontariamente il proprio Bilancio di Sostenibilità, secondo lo standard GRI, raccontando il proprio impegno attraverso le attività e i progetti svolti nell’anno. Un impegno a cui l’azienda ha deciso di aderire in maniera volontaria nel 2018 e che continua oggi con il coinvolgimento sempre più attivo e convinto di tutte le aree aziendali.

Per ELT Group la sostenibilità è un fattore differenziale imprescindibile di responsabilità verso la comunità e le generazioni future, nonché una garanzia di benessere di lungo periodo dell’azienda, presupposto necessario per la crescita e il progresso duraturo della società e del pianeta. Per questo motivo ha avviato un percorso che integrerà la sostenibilità alla strategia di business, coinvolgendo tutte le aree aziendali e costruendo un rapporto di partnership e di creazione di valore condiviso con tutti i suoi stakeholder.

Nel 2023 l’azienda ha raggiunto un valore economico distribuito di 320.125.588 euro, a fronte di un valore economico generato di 322.681.410, entrambi in crescita rispetto al 2022.

L’azienda ha inoltre confermato il proprio impegno verso 9 obiettivi dell’Agenda 2030: 3 Salute e Benessere – 4 Istruzione di Qualità – 5 Parità di genere – 8 Lavoro dignitoso e crescita economica – 9 Imprese, Innovazione e Infrastrutture – 11 Città e comunità sostenibili – 12 Consumo e Produzione responsabili – 13 Lotta contro il Cambiamento Climatico – 16 Pace, Giustizia e Istituzioni.

Questi impegni si sono tradotti in azioni concrete quali: l’emanazione della nuova Policy D&I, l’aumento a 36.500 delle ore di formazione per il personale (+3500 rispetto al 2022); l’introduzione di nuove iniziative rivolte alla salute e benessere dei dipendenti quali lo sportello piscologico e i checkup specialistici gratuiti nell’infermeria aziendale, una nuova mensa con programmi alimentari elaborati da un team di nutrizionisti.

Sempre con riferimento all’ambito della salute e sicurezza delle persone, l’azienda ha adottato un sistema di Travel Security Management con un team dedicato.

Inoltre, anche grazie a un importante collaborazione con la RSU, è stato sottoscritto il nuovo Regolamento dell’orario di lavoro che prevede, tra le altre cose, l’integrazione di 1 mese al congedo di maternità obbligatorio e la copertura economica del 100%, un congedo parentale continuativo per almeno 30 giorni, con un’integrazione del 30% rispetto alla normativa.

L’attenzione per raggiungere un maggiore equilibrio di genere ha visto nel 2023 una crescita del numero di donne in ingresso in azienda. Si conferma inoltre l’impegno di ELT nel promuovere le materie STEM per i giovani e, in particolare, le ragazze.

Guardando al fattore ambientale, l’azienda promuove e supporta la gestione e l’utilizzo efficiente delle risorse all’interno delle proprie attività e lungo la propria catena del valore, seguendo un modello che pone la responsabilità aziendale al centro di un successo a lungo termine.

Come risultato di questo impegno, ELT Group ha conseguito nel 2023 la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, e ha raggiunto ulteriori risultati ambientali quali: la riduzione del 32% nel consumo di acqua rispetto al 2022, l’aumento a 30 stazioni di ricarica per le automobili elettriche e l’adozione di programmi di formazione specifici in materia ambientale. Inoltre, grazie all’impianto fotovoltaico, installato nel 2019, c’è stato un risparmio complessivo di energia elettrica di 1.104,8MWh, con un risparmio economico di circa 254,6k€ e una riduzione delle emissioni nel 2023 pari a 101 tonnellate di CO2 evitate, equivalenti a circa 3000 alberi piantati. L’azienda ha inoltre migliorato la sua efficienza energetica riducendo il valore della sua intensità energetica da 10,27 TEP/M€ a 8,15 TEP/M€.

In riferimento all’obiettivo 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture) dell’Agenda 2030, l’azienda negli ultimi anni ha saputo valorizzare il contributo di sostenibilità insito nell’innovazione, prestando particolare attenzione alla Ricerca e Sviluppo, con un investimento nel 2023 nella ricerca autofinanziata pari a circa 15 milioni di euro.

Valore condiviso all’esterno con università e centri di ricerca finanziate per più di 1 milione di euro tra commesse tecnologiche e ricerca in partenariato, valore accresciuto anche attraverso i progetti europei sulla difesa (EDF). Inoltre, l’adozione di soluzioni abilitanti, paradigmi e tecnologie evoluti, tra cui Artificial Intelligence e Digital Twin, miniaturizzazione dei componenti e dei sistemi e, più in generale, la transizione digitale, rappresentano per il futuro un trend da perseguire con attenzione anche in chiave di sostenibilità.

“ELT Group è in una traiettoria di evoluzione che sta passando anche da un impegno sempre maggiore in termini di sostenibilità – ha dichiarato Enzo Benigni, Presidente e CEO di ELT Group -. Dopo aver iniziato a redigere volontariamente il Bilancio di Sostenibilità nel 2018, oggi abbiamo ritenuto fondamentale che il contributo in termini ESG della nostra azienda fosse guidato da una strategia consapevole e distribuita. Nel 2023 è iniziata una riflessione strategica che approderà a un piano integrato con quello di business.

Un impegno intorno alla dimensione Ambientale, di Governance e come sempre con una grande attenzione alle Persone. Più la nostra azienda si digitalizza e automatizza, più riconosciamo il contributo unico della persona. Nella società dell’algoritmo, ELT Group resterà baluardo dell’umanità e della sua straordinaria capacità di fare la differenza”.

Fonte: comunicato ELT Group