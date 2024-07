Orchestrike: MBDA accelera l’utilizzo dell’AI per i missili da crociera SPEAR

Nel corso degli ultimi 12 mesi, MBDA ha compiuto rapidi progressi nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) all’interno di Orchestrike – la sua soluzione per armi collaborative – e può annunciare che la famiglia di missili da crociera SPEAR sarà la prima ad essere dotata di capacità di collaborazione potenziata dall’intelligenza artificiale, pur mantenendo un operatore umano nel ciclo di utilizzo.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “La sua posizione all’avanguardia dell’innovazione nel settore dell’AI mette in evidenza come MBDA possieda tecnologie e competenze uniche nel loro genere in Europa per fornire capacità missilistiche decisive in campo aereo, in grado di consentire alle nostre forze armate di difendere i nostri valori e le nostre libertà”.

Orchestrike rafforzerà le prestazioni dei missili SPEAR attraverso il coordinamento, la collaborazione e la cooperazione basate sull’intelligenza artificiale tra i missili e il pilota che li controlla dal velivolo di lancio. Orchestrike consentirà ai missili SPEAR di reagire alle minacce e di lavorare insieme al pilota per risolvere le sfide tattiche, incrementando la capacità di sopravvivenza sia del missile che della piattaforma nonché le prestazioni complessive della missione. I missili opereranno solo ed esclusivamente nell’ambito dei confini stabiliti dall’input dell’operatore, con la garanzia di un utilizzo legale ed etico in ogni circostanza.

Sin dalla sua presentazione al Paris Air Show 2023, in dodici mesi, MBDA ha rapidamente sviluppato Orchestrike passando da un concetto ad una capacità. Più in particolare, il lavoro si è incentrato sul perfezionamento degli algoritmi di intelligenza artificiale, sull’avanzamento dei datalink da missile a missile e sull’integrazione di entrambi gli elementi tra loro e nello SPEAR, allo scopo di potenziare le capacità del sistema d’arma di missili da crociera, già leader a livello mondiale.

Orchestrike è la dimostrazione di come MBDA stia investendo in modo collaborativo in tutte le sue nazioni per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Dimostra, inoltre, l’abilità dell’azienda nell’innovare e nel portare velocemente in servizio le proprie capacità, aggiornandole ed evolvendole progressivamente.

Presso lo stand di MBDA al Farnborough International Air Show, sarà presente un simulatore digital-twin di Orchestrike, che presenta un hardware reale di un missile, dotato di intelligenza artificiale e datalink abilitati all’interno di una rete. Il simulatore consentirà agli operatori militari di immergersi in un raid simulato unico nel suo genere, all’interno del quale i missili reagiranno in tempo reale e in modo collaborativo agli sviluppi di una situazione tattica, grazie alle capacità di intelligenza artificiale integrate in Orchestrike.

Fonte: comunicato MBDA

