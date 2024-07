MBDA al Farnborough International Air Show 2024

MBDA, leader europeo nello sviluppo e produzione di missili, mette in mostra al Farnborough International Air Show (FIAS) 2024 (22 – 26 luglio), le sue più significative capacità fornite alle forze armate delle nostre nazioni, nel campo della difesa aerea.

Durante FIAS2024, MBDA punterà i riflettori sulla propria leadership dei cieli con la sua ineguagliabile gamma di capacità per il dominio aereo, la difesa aerea e l’attacco aereo. MBDA è l’unica azienda a possedere tecnologie e competenze per fornire sistemi missilistici leader a livello mondiale e progettati in Europa, l’unica in grado di offrire una superiorità affidabile, attraverso l’intero spettro di tali capacità.

Dominio aereo – le capacità all’avanguardia e l’approccio collaborativo con i clienti di MBDA hanno portato alla creazione di un portafoglio senza pari di armamenti aria-aria. I missili ASRAAM, MICA e Meteor sono tutti esposti al salone di Farnborough e continuano a evolversi per affrontare nuove sfide, garantendo alle Forze aeree la disponibilità degli strumenti necessari per mettere in sicurezza i cieli, oggi e in futuro. Insieme rappresentano il fulcro delle capacità di dominio aereo dell’Europa, attraverso tutte le sue principali piattaforme aeree da combattimento: Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen e F-35, nonché le nuove piattaforme internazionali, come il KF-21.

Difesa aerea – durante FIAS2024, MBDA svelerà inoltre nuove e innovative capacità di difesa aerea incentrate sulla nuova minaccia dei droni e sulla domanda di nuove capacità di difesa aerea a cortissimo raggio (VSHORAD-Very Short Air Defence). Verranno presentati nuovi attuatori per Sky Warden, la soluzione anti-drone di punta di MBDA, insieme a un nuovo missile VSHORAD.

Anche in questo, MBDA rappresenta la sola azienda europea a poter offrire sistemi per ogni livello della difesa aerea, dai Counter-UAS (Unmanned Aerial Systems) e dalle armi a energia diretta come DragonFire, alla difesa missilistica balistica, fino alle soluzioni anti-ipersoniche.

Attacco aereo – a Farnborough, MBDA presenterà gli importanti progressi compiuti in Orchestrike, attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale per le armi di attacco collaborative. Verrà presentato un dimostratore live – che per la prima volta includerà un hardware missilistico reale e nuovi datalink abilitati con Intelligenza Artificiale – che consentirà agli operatori militari di immergersi in un raid simulato unico nel suo genere, all’interno del quale, grazie a Orchestrike, i missili potranno reagire in tempo reale e in modo collaborativo agli sviluppi di una situazione tattica.

MBDA focalizzerà l’attenzione sull’innovazione, attraverso uno stand dedicato alla “collaborazione per l’innovazione” (Collaborate to innovate stand; Hall 1, Stand 1230), che farà da hub per le PMI, le organizzazioni di ricerca e tecnologia e quelle commerciali, le università, i laboratori e gli istituti, allo scopo di creare e costruire rapporti e partnership, in grado di offrire innovazione ed eccellenza tecnica.

In MBDA le nostre persone rappresentano la nostra più grande forza. E’ infatti grazie alla loro capacità di innovare, alla loro passione, al loro spirito di squadra e all’impegno, nonché alla loro integrità che manteniamo solide le fondamenta di tutto il lavoro di MBDA a supporto delle nostre nazioni, per la difesa dei nostri valori condivisi.

Fonte: comunicato MBDA