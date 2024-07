Fincantieri completa con successo l’aumento di capitale

Fincantieri ha reso noto oggi di aver completato con successo il processo di aumento di capitale. Riportiamo qui sotto il comunicato dell’azienda cantieristica italiana.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 luglio 2024 e al relativo avviso pubblicato in data 12 luglio 2024 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” ai sensi dell’art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, Fincantieri S.p.A. informa che, nel corso della prima seduta dell’offerta su Euronext Milan (l’“Offerta in Borsa”), tenutasi in data odierna, risultano venduti tutti i n. 1.358.880 diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione (i “Diritti Inoptati”), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.222.992 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) – con abbinati gratuitamente altrettanti “Warrant Fincantieri 2024-2026” (i “Warrant”) –, corrispondenti a circa lo 0,8% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 16 luglio 2024.

I Diritti Inoptati saranno consegnati agli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni – aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di Euro 2,62 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 10 Diritti Inoptati acquistati.

Le Nuove Azioni, con abbinati i Warrant, sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati, ai sensi dell’art. 2441, comma 3 del Codice Civile, saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati, con disponibilità in pari data.

Si ricorda che, nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 24 giugno 2024 e conclusosi l’11 luglio 2024, sono stati esercitati n. 167.996.020 diritti di opzione e, quindi, risultano già sottoscritte n. 151.196.418 Nuove Azioni, pari al 99,2% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 396.134.615,16.

A questo link il comunicato integrale