Gaiani: “Orban è in missione per Trump non per la Ue”

La missione diplomatica di Viktor Orban per presentare il piano di pace di Donald Trump, le prospettive dei rapporti tra USA ed Europa in caso di vittoria di Trump alle elezioni statunitensi e il supporto cinese alla Russia: questi i temi affrontati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET la sera del 12 luglio. Guarda il video qui sotto, a questo link o sul Canale Youtube di Analisi Difesa