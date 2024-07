Il Comando delle Operazioni Aerospaziali brasiliano sceglie la tecnologia italiana di GMsSpazio

A partire da dicembre 2023, il Comando delle Operazioni Aerospaziali (COMAE), attraverso il Centro di Operazioni Spaziali (COPE) a Brasilia, e il Dipartimento di Scienza e Tecnologia Aerospaziale (DCTA), attraverso l’Istituto Tecnologico di Aeronautica (ITA) a São José dos Campos, hanno aggiunto nuove capacità al loro sistema di monitoraggio degli oggetti spaziali con il sistema GSTT/Orbit Guard sviluppato dall’azienda italiana GMSPAZIO e distribuito e supportato in Brasile da ANACOM.

Il software, ideato e realizzato interamente in Italia dalla GMSPAZIO, aumenta e migliora le attuali capacità di Space Situational Awareness (SSA) del Brasile, consentendo una capacità autonoma avanzata di prevedere e prevenire potenziali collisioni di satelliti brasiliani con altri oggetti spaziali. La soluzione permetterà anche la valutazione autonoma del rientro nell’atmosfera di oggetti spaziali e l’identificazione di potenziali minacce di collisione con il territorio brasiliano o di altre nazioni, se necessario.

La soluzione GSTT/Orbit Guard sarà completata con l’aggiunta di una rete di telescopi operati a distanza che forniranno dati astrometrici sugli oggetti spaziali di interesse per il Brasile, aggiungendo nuove capacità alle operazioni brasiliane di Sorveglianza e Tracciamento degli Oggetti Spaziali (SST, Space Surveillance and Tracking).

Il progetto, strutturato dal Centro Spaziale ITA (CEI) e ideato dal Maggiore Pedro Kukulka de Albuquerque, è finanziato dall’Aeronautica Militare Brasiliana (FAB), insieme al Ministero della Difesa (MD), e dalla Finanziaria di Studi e Progetti (FINEP), un’istituzione del Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione (MCTI).

“Il software GSTT/Orbit Guard aggiunge capacità rilevanti nella gestione dei nostri sistemi di SSA/SST – spiega il Capitano Carlos Eduardo de Sá Amaral Oliveira, attuale Capo del CEI e Coordinatore del Progetto Laboratorio di Monitoraggio degli Oggetti Spaziali dell’ITA – migliorando non solo la protezione dei nostri asset in orbita, ma anche la conduzione di attività di ricerca e sviluppo in quest’ambito”.

A fine gennaio, un incontro per la configurazione iniziale del sistema e lo scambio di esperienze tra i futuri operatori si è concluso con successo presso le strutture del COMAE a Brasilia, coinvolgendo sia il team locale che quello dell’ITA.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati selezionati per supportare la SSA/SST della Forza Aerea Brasiliana (FAB) attraverso la nostra Soluzione GSTT/Orbit Guard – ha dichiarato il Dottor Antonio Nicoletti, Responsabile delle Vendite di GMSPAZIO e responsabile dell’implementazione del progetto – e forniremo assistenza e aggiornamenti tecnologici per permettere al Brasile di diventare un paese leader in questi settori in America del Sud”

Inoltre, il Tenente Colonnello Rafael de Almeida Duque, capo della Cellula di Consapevolezza Situazionale dello Spazio del COPE, sottolinea: “L’arrivo di questo software rappresenta una pietra miliare importante nello sviluppo delle capacità di SSA del Brasile. Migliorerà significativamente la nostra capacità di difendere i nostri asset spaziali.”

Fonte: comunicato GMSpazio