Il Perù punta a rimpiazzare Mig 29 e Mirage 2000 con i sudcoreani FA-50

L’azienda aerospaziale peruviana Seman ha firmato a inizio luglio un memorandum d’intesa (MoU) con Korea Aerospace Industries (KAI) per produrre parti per l’aereo da combattimento FA-50 in vista di un potenziale ordine da parte di Lima di 20/24 jet (con uno stanziamento previsto dai media peruviani di circa 780 milioni di dollari) con cui sostituire 9 vecchi Mirage 2000P con età media di 37 anni e 6 Mig 29 con età media di 34 anni.

KAI non ha mai nascosto che l’America centrale e meridionale costituisca un mercato prioritario per il T/FA-50 poiché molte forze aeree devono sostituire velivoli da combattimento vecchi di oltre 30 anni.

In Perù KAI e Seman cooperano già per il supporto tecnico che l’azienda peruviana garantisce alla flotta di 20 addestratori basici KT-1 in servizio con la Fuerza Aerea Peruviana, di cui 16 sono stati assemblati in Perù.

KAI punta a una rapida definizione del contratto per gli FA-50 per accelerare la penetrazione in America Latina per il velivolo che nelle versioni T-50 e FAS-50 è già in dotazione alle forze aeree di Corea del Sud, Filippine, Thailandia, Polonia, Indonesia, Malesia e Iraq.

Foto KAI