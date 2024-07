La Repubblica Ceca incrementa l’export di prodotti per la Difesa

Agenzia Nova – Le esportazioni militari della Repubblica Ceca nel 2023 sono aumentate di oltre il 60 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk” a partire dai dati del rapporto annuale del governo sul commercio estero di attrezzature militari. Le esportazioni l’anno scorso hanno raggiunto il valore di 48,9 miliardi di corone ceche (circa 1,94 miliardi di euro). Nel 2022 il valore era stato di 29,7 miliardi di corone ceche (circa 1,18 miliardi di euro) e nel 2021 di 14,1 miliardi (oltre 560 milioni di euro).

L’export nel 2023 è stato indirizzato verso 98 Paesi. Delle 1.580 licenze all’esportazione di armamenti concesse dal ministero dell’Industria e del Commercio di Praga, 262 riguardano l’Ucraina, 141 la Slovacchia, 86 la Polonia, 82 gli Stati Uniti, 67 la Germania e 67 la Turchia.

L’Ucraina è prima non solo per numero di licenze ma anche per il valore delle esportazioni: 20,2 miliardi di corone ceche (oltre 800 milioni di euro). Seguono Paesi Bassi (5,1 miliardi di corone ceche; oltre 200 milioni di euro), Bulgaria (4,8 miliardi di corone; oltre 190 milioni di euro), Slovacchia e Vietnam (entrambe a 1,9 miliardi di corone; oltre 75 milioni di euro)

Foto: Excalibur