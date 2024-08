Consegnato il primo Airbus C295 all’Aeronautica dell’Angola

L’aeronautica dell’Angola ha ricevuto a fine luglio il primo dei 3 nuovi aerei Airbus C295 giunto nella nazione africana dopo un volo dallo stabilimento di Siviglia via Canarie, Senegal e Ghana. L’aereo è in configurazione di trasporto mentre gli altri due saranno in configurazione da sorveglianza marittima C295MSA (nella foto sotto) .

“I due C295 configurati come Maritime Surveillance Aircraft (MSA) svolgeranno un ruolo chiave per la ricerca e il soccorso (SAR), il controllo della pesca illegale e dei confini, il supporto in caso di calamità naturali e le missioni di raccolta di informazioni, tra le altre cose. Saranno dotati del sistema di missione Fully Integrated Tactical System (FITS) sviluppato da Airbus e di sensori all’avanguardia”, aveva reso noto Airbus alla firma del contratto.

Il FITS include un radar di ricerca, sensori elettro-ottici, un rilevatore di anomalie magnetiche e altri sistemi avionici. Le armi possono includere siluri, missili, mine e bombe di profondità. Tutti e tre i velivoli saranno dotati dell’ultima versione della suite avionica Collins Aerospace Pro Line Fusion.

A marzo 2018, è emerso che l’Angola stava acquisendo i tre velivoli per quasi 160 milioni di euro, secondo i documenti visionati dall’agenzia di stampa Lusa. Lusa ha riferito che il presidente angolano Joao Lourenco il 2 marzo di quell’anno ha autorizzato la società di commercio di materie prime Simportex a finalizzare il contratto per l’aereo con Airbus.

Il contratto doveva essere finanziato dal Banco Bilbao e Vizcaya Argentaria (BBVA) sagnolo e incluso nel contratto del Programma di investimenti pubblici del governo angolano. Un numero crescente di paesi in Africa ha acquisito il C295, tra cui Algeria (6), Egitto (24), Guinea Equatoriale (2 su ordinazione), Mali (2), Gabon (1), Burkina Faso (1), Costa d’Avorio (1), Ghana (3) e Senegal (uno consegnato, uno su ordinazione). In totale, dieci paesi (incluso un cliente non divulgato) gestiscono o hanno ordinato 44 aeromobili in Africa, che hanno raggiunto oltre 100.000 ore di volo dal 2005.

AIrbus ha sottolineato “le prestazioni eccezionali del C295 in Africa” durante la missione internazionale di mantenimento della pace che l’Aeronautica del Senegal ha eseguito in Mali nel settembre 2023, con 28 rotazioni di truppe in 14 giorni, eseguendo un totale di 200 ore di volo, 16 ore al giorno.

Airbus ha affermato di fornire diversi tipi di supporto agli operatori del C295, come supporto materiale, tra cui riparazione e fornitura di pezzi di ricambio, ma anche supporto tecnico con un Field Service Representative, un Navigation Database e aggiornamenti delle pubblicazioni tecniche. Separatamente, la manutenzione pesante, che avviene nel quarto e nell’ottavo anno di vita dell’aeromobile, è completamente gestita a Siviglia (Spagna), così come la formazione C295 per piloti, loadmaster e tecnici che viene eseguita presso l’International Training Centre, con l’unica eccezione dell’Egitto che ha il suo simulatore.

(con fonti Airbus e DefenceWeb)