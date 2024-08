Forniture militari cinesi rafforzano l’esercito della Costa d’Avorio

La Costa d’Avorio ha svelato un nuovo lotto di equipaggiamenti militari durante i preparativi per il giorno dell’indipendenza del paese, il 7 agosto, mostrando veicoli cinesi tra i quali 3 Husky, 11 blindati Norinco VP11, 15 veicoli blindati trasporto truppe DongFeng EQ2050, una mezza dozzina di veicoli blindati con cannone da 105 mm VN22B (nella foto sopra) alcuni fuoristrada Can-Am Maverick Sport Max.

Sono stati inoltre notati anche i missili anticarro 9M133 Kornet e i sistemi di difesa aerea trasportabili 9K32 Strela-2, che sembrano essere stati acquisiti di recente probabilmente in Russia.

E’ dal 2022 che la Costa d’Avorio acquista prodotti militari cinesi: all’epoca vennero mostrati veicoli 6×6 da combattimento per la fanteria WZ-551 insieme ai turchi Nurol Makina Ilgaz-II e Otoikar Cobra, agli emiratini BATT UMG e Terrier LT-79 e ai blindati sudafricani Springbuck SD.

In precedenza l’esercito della Costa d’Avorio era noto per utilizzare un piccolo nucleo di blindati francesi AML-60, AML-90, ERC-90F4 Sagaie, Bastion, VAB, M-3 oltre a veicoli BTRDM-2 e BTR70 ex bielorussi.

Anche in campo navale un pattuigliatore cinese Predator affianca due OPV-45 in fase di consegna da Israele e un pattugliatore P400 di seconda mano fornito dalla Francia nel 2022 insieme a tre motovedette RPB 33.

La Costa d’Avorio sta potenziando le sue forze armate dopo che gruppi armati legati allo Stato islamico e ad al-Qaeda hanno attraversato il confine con Mali e Burkina Faso per condurre attacchi sul territorio ivoriano.

Abidjan ha costruito basi lungo i confini schierandovi 2.500 dei 24 mila militari che secondo Crisis Group costituiscono l’esercito, cui si aggiungono 40 mila poliziotti e gendarmi. Nel 2021, le autorità ivoriane e francesi hanno aperto l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme (AILCT) nella città costiera di Jacqueville, vicino ad Abidjan, frequentata da funzionari e agenti di 26 paesi africani.

(con fonte DefenceWeb)