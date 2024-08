Il “blindato italiano” distrutto dai russi a Kursk sembra canadese

Ucraini e russi speculano sulle forniture militari italiane a Kiev, vere o supposte. Se dal governo ucraino giungono continue pressioni affinché Roma consenta l’impiego delle armi donate all’Ucraina nelle operazioni sul territorio russo, il ministero della Difesa russo ha pubblicato ieri il filmato di un drone-kamikaze Lancet che colpisce e distrugge un veicolo blindato MRAP dell’esercito ucraino nella regione di Kursk. Si tratta di un “veicolo da combattimento blindato multiuso Shield dell’esercito ucraino prodotto in Italia” ha riferito Mosca.

Il blindato MRAP (resistente a mine e ordigni esplosivi improvvisati) colpito in un bombardamento nell’area di Kursk di cui ha parlato il ministero della difesa russo “non è in dotazione alle forze armate italiane” e “non è stato fornito dall’Italia all’Ucraina”, hanno precisato all’agenzia di stampa Adnkronos fonti militari italiane.

Alcune fonti hanno riferito che potrebbe trattarsi di uno degli 11 esemplari di ruotato 4×4 protetto MRAP MLS Shield (nella foto sopra) prodotto in Italia da Teknè e non in dotazione alle Forze Armate nazionali ma acquistati disarmati, col via libera del governo guidato da Mario Draghi, da un’organizzazione ucraina legata all’ex presidente ucraino Petro Poroshenko nel 2022 per sostenere le forze di Kiev. Mezzi che per usura e perdite in combattimento potrebbero probabilmente non essere più da tempo in servizio.

In realtà il mezzo mostrato dai russi sembra essere un MRAP Roshel Senator (nella foto sotto), blindato prodotto in Canada e donato dal governo di Ottawa agli ucraini in oltre mille esemplari, come confermerebbe la ralla blindata del mitragliere, la posizione laterale della ruota di scorta, la forma dei finestrini e altri dettagli.

Un episodio simile è avvenuto a gennaio dello scorso anno, quando l’ambasciata di Mosca a Roma confuse un 4×4 blindato MRAP Iveco LMV 4×4 Lince di fabbricazione italiana” (donati in buon numero alle forze di Kiev) con un MLS Shield.

Foto: TASS, Teknè e Roshel