Paracadutisti e alpini in Baviera per la Best Sniper Competition

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Grafenwoehr Training Area in Baviera (Germania), l’esercitazione European Best Sniper Team Competition 2024, organizzata dallo U.S. Army Europe and Africa Command e condotta dal 7th Army Training Command, cui ha partecipato l’Esercito Italiano con rappresentative di tiratori scelti del 183° reggimento paracadutisti “Nembo” e 7° reggimento alpini.

La competizione, che ha visto in questa edizione la presenza di 19 Paesi Nato e Partners per un totale di 35 squadre, ha lo scopo di testare le abilità nel tiro, le conoscenze tecniche, le capacità di applicare le corrette procedure tattiche e la preparazione fisica dei partecipanti che si confrontano in vari contesti operativi con esercizi a difficoltà crescente, conducendo tiri a distanze anche superiori ai 1000 metri e con bersagli in movimento.

Tra gli stage più interessanti vi sono il tiro con fucile di precisione e arma corta dall’interno di una trincea a seguito di attacco CBRN, il tiro da bordo di elicottero in movimento e in volo stazionario (hovering), tiri notturni su bersagli fissi e mobili, ricerca, identificazione e ingaggio senza l’ausilio del telemetro e con un solo colpo a disposizione.

La European Best Sniper Team Competition è un evento annuale e rappresenta un importante momento di confronto e crescita professionale per i tiratori scelti dei Paesi partecipanti.

Fonte: comunicato 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”