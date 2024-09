A Roma la 19a edizione del Forum sul Modelling and Simulation CA2X2

Il 24 settembre si è tenuto a Roma il 19^ Computer Assisted Analysis, Exercise, Experimentation Forum della NATO (CA2X2), sponsorizzato dal Comando Strategico della NATO Allied Command Transformation (ACT) di Norfolk (USA) e come da tradizione organizzato dal NATO Modelling and Simulation Center of Excellence (M&S COE).

Il Forum riunisce i partecipanti presso l’Hotel e Centro Conferenze ERGIFE di Roma. Il NATO CA2X2 è un forum innovativo che aggrega il mondo dell’università, dell’industria e delle forze armate intorno al tema della “Modellazione e Simulazione” (M&S), con interessanti dimostrazioni e presentazioni sulle ultime tendenze della tecnologia. Il tema di quest’ultima edizione, scaturito dalle priorità dettate dal citato Comando Strategico, è: “Enabling Multi-Domain Operations through Modelling & Simulation”.

Considerevole la presenza degli intervenuti, con oltre 400 partecipanti dal mondo militare, industriale e governativo, 31 nazioni rappresentate, 26 esibitori, svariati gruppi di lavoro e 8 sponsor. Ecco le numerose tematiche affrontate: supporto del M&S alla fase di pianificazione e condotta delle operazioni militari attraverso specifici applicativi, piattaforme e strumenti a favore della: formazione e addestramento; pianificazione; prontezza operativa; sperimentazione; lezioni apprese e sviluppo dei concetti.

Tra gli argomenti specifici affrontati nell’edizione corrente direttamente dalle branche wargaming dei comandi strategici della NATO, il wargaming in modalità digitale, attraverso l’impiego di simulazioni dal vivo che utilizzano modelli che rappresentano l’area delle operazioni al fine di supportare e favorire il processo decisionale dei comandanti dal livello tattico a quello strategico.

Numerose le autorità provenienti sia dal mondo militare, dal settore dell’industria e da quello governativo che hanno rimarcato, durante i loro indirizzi introduttivi, l’importanza del Modelling & Simulation quale strumento strategico per mantenere il focus su obiettivi di lungo termine, a fronte dei repentini cambiamenti politici e militari nonché il ruolo del M&S CoE e l’importanza del CA2X2 Forum per poter esplorare le opportunità offerte dal Modelling & Simulation.

Il Direttore del M&S COE, Colonnello Francesco Pacillo dell’Esercito Italiano, ha sottolineato che il CA2X2 Forum è sempre di più un hub interattivo importantissimo nel cui ambito la Difesa, il mondo accademico e l’industria condividono i propri progetti relativi al Modelling & Simulation, le sue applicazioni e le nuove tecnologie.

Il NATO M&S COE è dedicato alla promozione di M&S a supporto dei requisiti operativi, della formazione e dell’interoperabilità. Il Centro, ubicato presso la caserma “Adriano De Cicco” all’interno del Comprensorio Militare “Cecchignola” sede del VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa e dell’Ufficio Generale Innovazione Difesa, funge da catalizzatore per la trasformazione attraverso il coinvolgimento della NATO, governi, università, industria, entità operative e di formazione, migliorando il collegamento in rete dei sistemi M&S della NATO e di proprietà nazionale, la cooperazione tra Nazioni e organizzazioni attraverso la condivisione di informazioni M&S e sviluppi e funge da fonte internazionale di competenze per la trasformazione nel relativo dominio.

