CY4GATE si afferma nella valutazione EthiFinance

CY4GATE (CY4.MI) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che EthiFinance, dopo aver completato l’assessment ha valutato il Gruppo Cy4Gate con un rating ESG-ES con un punteggio di 82/100, in netto miglioramento in tutte le aree rispetto al 2023.

Il Rating ESG-ES emesso da EthiFinance si basa su una valutazione delle aziende secondo un framework di circa 140 criteri suddivisi in 4 pilastri: Ambiente, Sociale, Governance e Stakeholder esterni (ESG-ES). Il quadro di rating annuale viene aggiornato in base ai risultati degli anni precedenti e all’ESG emergente rischi (nuovi criteri, livello di dettaglio delle informazioni per risposta, algoritmi di rating, ecc.).

Cy4Gate ha raggiunto un punteggio di 82/100 EthiFinance ESG Ratings 2024, basato sui dati dell’anno chiuso al 31/12/2023, grazie ad un miglioramento nella gestione di tre delle quattro aree oggetto di valutazione. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il punteggio più alto. Cy4Gate si colloca, con il punteggio ottenuto, decisamente al di sopra della media delle 264 aziende oggetto del rating appartenenti al settore Information Technology.

La tabella evidenzia il dettaglio dei punteggi per pilastro (ESG-ES). Il benchmark utilizzato include tutte le aziende del settore Information Technology valutate durante la campagna ESG Ratings 2024, ovvero 264 aziende. Rosso significa che l’azienda sta sottoperformando il benchmark. Al contrario, il verde indica che l’azienda sta sovraperformando. Giallo significa che il rating dell’azienda è simile a quello del benchmark.

EthiFinance ESG Ratings non ha individuato controversie significative per Cy4Gate. EthiFinance è un Gruppo europeo di Rating, Ricerca e Consulenza fondato nel 2004, al servizio della finanza sostenibile e dello sviluppo sostenibile. Il Gruppo fornisce agli investitori, aziende e organizzazioni con soluzioni alle sfide di finanziamento e ambientali e trasformazione della società.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha dichiarato: “L’ESG è sempre stata per noi uno dei pillars della strategia di crescita sostenibile del Gruppo. Siamo molto soddisfatti della valutazione molto positiva ricevuta da Ethifinance, che ha incrementato i valori di rating collocandoci al di sopra della media del settore IT. E’ il riconoscimento del nostro lavoro e del commitment in ottica di vera creazione di valore indirizzato verso tutti gli stakeholders nonché un nuovo punto di partenza per conseguire ulteriori lungimiranti traguardi”.

Fonte: comunicato CY4GATE