Folgiero (Fincantieri) si aggiudica il Premio CEO dell’anno nel settore Difesa e Crociere

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, ha ricevuto il premio di “Ceo dell’anno 2024 nel settore Difesa e Crociere” in occasione degli European Ceo Awards organizzati dalla pubblicazione European CEO.

“La presenza ponderata e coerente di Folgiero, la crescita nel settore crocieristico e della difesa, il forte impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione dell’innovazione tecnologica nella cantieristica hanno permesso a Fincantieri – si legge nella motivazione – di vivere un anno ricco di cambiamenti, opportunità e grandi risultati, portati a bordo attraverso il piano strategico 2023-2027”.

Particolarmente apprezzato dalla giuria il ruolo di Fincantieri nel sostenere la ripresa post-Covid del settore crocieristico, garantendo un ricco portafoglio ordini, con un continuo impegno sulla ricerca, lo sviluppo e l’innovazione per mettere in acqua la prima nave a emissioni zero entro il 2035 e l’implementazione di tecnologie come la robotica per modernizzare i cantieri.

Il premio è un riconoscimento conferito ai leader più efficaci in Europa e mira a celebrare leadership, innovazione e risultati degli amministratori delegati. che hanno dato un contributo significativo alle rispettive aziende e ai settori in cui operano

Gli European CEO Awards sono organizzati e gestiti da European CEO, pubblicazione cartacea e online, distribuita trimestralmente ai dirigenti di alto livello di tutta Europa. Attraverso una rete di giornalisti che fanno capo alla sede centrale di Londra, European CEO fornisce numeri, strategie, analisi dettagliate, e indicazioni utili per prendere decisioni aziendali nel mercato europeo.