Guerra in Ucraina: a Giù la maschera (Radio RAI) l’intervista al direttore di AD

L’Italia ripudia davvero la guerra? C’è grande polemica attorno al voto espresso, nei giorni scorsi, dal Parlamento Europeo circa la risoluzione che doveva decidere se revocare o confermare le restrizioni sull’invio di armi all’Ucraina per colpire obiettivi militari in territorio russo. l’Istituzione europea ha votato ampiamente per togliere le restrizioni, ma i rappresentanti italiani hanno votato tutti no, con 4 eccezioni.

Ascoltiamo il parere di Gianandrea Gaiani (dal minuto 7 al minuto 19), direttore di Analisi Difesa e di 2 europarlamentari del Partito Democratico che hanno votato in maniera opposta: a favore Elisabetta Gualmini, contro Cecilia Strada.

Ascolta la trasmissione qui sotto o a questo link.

https://www.raiplaysound.it/audio/2024/09/Giu-la-maschera-del-27092024-29931c6d-a8b0-4b09-b01a-d671a2a97c3a.html