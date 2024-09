La guerra si allarga: l’intervista al direttore di AD di Money.it

Il duro attacco di Israele in Libano rappresenta una nuova atroce tappa dell’escalation bellica che rischia di infiammare sempre di più il Medio Oriente.

A livello internazionale continuano le condanne per Netanyahu che però non ha nessuna intenzione di fermarsi mentre il bilancio delle vittime si aggrava di ora in ora. Cosa potrebbe accadere adesso? Israele interverrà anche via terra? L’Iran entrerà apertamente nel conflitto?

Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, direttore di AnalisiDifesa.it con il quale faremo anche il punto sulla vicenda russo-ucraina.

Guarda l’intervista a Money.it qui sotto o a questo link.