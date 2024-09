La militarizzazione della Scandinavia e la Grande Guerra del Nord 2.0

Sul tema dell’allargamento della NATO alla Penisola Scandinava e la sicurezza della regione del Baltico ripubblichiamo, tradotto dall’inglese, un interessante articolo del professor Glenn Diesen (titolo originale “The Militarisation of Scandinavia & the Great Northern War 2.0 How a Region of Peace Became an American Frontline”) uscito il 6 settembre che valuta con un’analisi critica prospettive e sviluppi strategici in quella regione.

Glenn Diesen è professore presso l’Università della Norvegia sud-orientale (USN) e Associate Editor presso Russia in Global Affairs. L’attività di ricerca di Diesen si concentra su geoeconomia, conservatorismo, politica estera russa e Grande Eurasia.

La militarizzazione della Scandinavia comprometterà drasticamente la sicurezza della regione e determinerà nuovi conflitti poiché la Russia sarà costretta a rispondere a quella che potrebbe diventare una minaccia esistenziale. La Norvegia ha deciso di ospitare almeno 12 basi militari statunitensi sul suo territorio, mentre Finlandia e Svezia seguono l’esempio trasferendo il controllo sovrano su parti del loro territorio dopo essere recentemente diventate membri della NATO. Saranno costruite infrastrutture per portare più velocemente le truppe statunitensi ai confini russi, mentre il Mar Baltico e l’Artico saranno convertiti in mari della NATO.

Mentre la Scandinavia si converte da una regione di pace a una linea del fronte degli Stati Uniti, ci si aspetterebbe un ulteriore dibattito su questo cambiamento storico. Tuttavia, le élite politico-mediatiche hanno già raggiunto il consenso sul fatto che l’espansione della NATO migliora la nostra sicurezza grazie a una maggiore forza militare e deterrenza. Più armi raramente portano a più pace, sebbene questa sia la logica della pace egemonica a cui questa generazione di politici si è impegnata.

Il punto di partenza nella politica di sicurezza è la competizione per la sicurezza. Se l’aumento della sicurezza del paese A diminuisce la sicurezza del paese B, allora il paese B sarà probabilmente costretto a migliorare la propria sicurezza in un modo che riduce la sicurezza del paese A. La competizione per la sicurezza può essere mitigata scoraggiando l’avversario senza provocare una risposta, che è idealmente organizzata attraverso un’architettura di sicurezza inclusiva.

La capacità della Scandinavia di essere una regione di pace si basava sulla padronanza dell’equilibrio deterrenza/rassicurazione. Finlandia e Svezia erano stati neutrali come parte importante della cintura di stati neutrali dal nord al sud dell’Europa durante la Guerra Fredda, il che ha contribuito a ridurre le tensioni. La Norvegia era un membro della NATO ma si è imposta delle restrizioni non ospitando basi militari straniere sul suo territorio e limitando le attività militari degli alleati nella regione artica. Era di buon senso che la sicurezza derivasse dallo scoraggiare i sovietici senza provocarli. Questo buon senso è ormai scomparso da tempo.

Scandinavia regione chiave per la sicurezza russa

Da quando la Rus’ di Kiev si è disintegrata nel XIII secolo e i russi hanno perso la loro presenza sul fiume Dnepr, una sfida chiave per la sicurezza della Russia è stata la mancanza di un accesso affidabile ai mari del mondo. Inoltre, lo sviluppo economico dipende anche da un accesso affidabile ai mari, poiché sono le arterie del commercio internazionale. Allo stesso modo, le potenze egemoniche sono sempre state costrette a dominare i mari, mentre la Russia può essere contenuta, indebolita e sconfitta limitandone l’accesso.

La Svezia era inizialmente una potenza così grande. Nel XVI, XVII e XVIII secolo, la Svezia cercò di limitare l’accesso della Russia al Mar Baltico, tentando anche di invadere il porto artico russo di Arkhangelsk. Durante il “Periodo dei torbidi” (Смута) che coinvolse l’occupazione svedese della Russia, si verificò la morte di circa 1/3 dell’intera popolazione russa. Il conflitto si concluse con il Trattato di Stolbova nel 1617, che prevedeva concessioni territoriali russe che tagliarono fuori l’accesso della Russia al Mar Baltico. L’isolamento della Russia durò fino all’epoca di Pietro il Grande, che alla fine sconfisse la Svezia nella Grande Guerra del Nord nel 1721.

La guerra pose fine all’era della Svezia come grande potenza, mentre la Russia divenne una grande potenza e una potenza europea grazie al suo accesso illimitato al Mar Baltico. Tuttavia, le potenze marittime dominanti, la Gran Bretagna e poi gli Stati Uniti, perseguirono tentativi simili per limitare l’accesso della Russia agli oceani del mondo nei successivi tre secoli.

Durante la guerra di Crimea (1853-56), i diplomatici europei furono espliciti sul fatto che l’obiettivo era quello di respingere la Russia in Asia ed escluderla dagli affari europei.[1] Questo spiega la feroce risposta della Russia al colpo di stato in Ucraina sostenuto dall’Occidente nel 2014, quando la Russia rispose sequestrando la Crimea per paura di perdere la sua flotta strategica del Mar Nero a Sebastopoli a favore della NATO.

Il sabotaggio statunitense dell’accordo di Minsk (2015-2022) e dell’accordo di pace di Istanbul (2022) è stato motivato in modo simile dall’obiettivo di armare l’Ucraina per riprendersi la Crimea e fare di Sebastopoli una base navale della NATO. Il vicesegretario generale della NATO ha riconosciuto nel luglio 2022 che la guerra in Ucraina riguarda principalmente il controllo del Mar Nero.

La militarizzazione e il vassallaggio della Scandinavia sono importanti per sfidare l’accesso della Russia agli altri due mari sui confini occidentali della Russia: il Mar Baltico e l’Artico. L’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen ha annunciato con ottimismo che l’espansione della NATO in Scandinavia avrebbe consentito alla NATO di bloccare l’accesso della Russia al Mar Baltico in caso di conflitto: “Dopo l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, il Mar Baltico sarà ora un mare NATO… se lo desideriamo, possiamo bloccare tutti gli ingressi e le uscite in Russia attraverso San Pietroburgo“.[2]

Anche la Polonia e gli Stati baltici hanno iniziato a riferirsi casualmente al Mar Baltico come “mare NATO”. Il Financial Times sostiene che “la Danimarca potrebbe impedire alle petroliere russe di raggiungere i mercati” come parte delle sanzioni.[3] Un colonnello della NATO ha anche sostenuto che l’enclave russa di Kaliningrad sarebbe stata sottoposta a una pressione molto maggiore e sarebbe diventata un “problema” per la Russia: “L’ingresso della Finlandia e l’imminente ingresso della Svezia cambieranno totalmente la configurazione nella regione del Mar Baltico. La Russia sperimenterà Kaliningrad circondata”.[4]

L’adesione della Svezia alla NATO minaccia ora di invertire l’esito della Grande Guerra del Nord del 1721, che implicitamente distruggerebbe le fondamenta della sicurezza russa. La battaglia di Poltava è riconosciuta come la battaglia più grande e decisiva della Grande Guerra del Nord che ha portato alla sconfitta della Svezia.

I video delle vittime svedesi nel recente attacco missilistico russo a Poltava (vedi a questo proposito il recente articolo su Analisi Difesa – NdR) sono quindi molto simbolici della militarizzazione della Scandinavia. L’attacco americano al Nord Stream ha dimostrato quanto il controllo sul Mar Baltico sia importante per tagliare la connettività economica russo-tedesca. Gli Stati Uniti hanno tentato di incolpare gli ucraini per l’attacco, suggerendo che “la CIA ha avvisato l’ufficio di Zelensky di fermare l’operazione”.[5]

L’ammissione di essere a conoscenza dell’attacco prima che accadesse è comunque interessante poiché gli Stati Uniti e la NATO hanno incolpato la Russia per l’attacco e l’hanno usata come scusa per intensificare il controllo navale sul Mar Baltico e intensificare la guerra in Ucraina. Questa è un’ammissione che gli Stati Uniti hanno mentito al loro stesso pubblico e al mondo, e hanno usato la bugia per intensificare la loro guerra più ampia contro la Russia.

L’attacco dimostra anche che gli americani tratteranno gli europei come “proxy” proprio come hanno usato gli ucraini, mentre gli europei non difenderebbero i loro interessi ma accetterebbero silenziosamente un alleato che distrugge la loro stessa infrastruttura energetica vitale. La rivelazione ha anche dimostrato che le persone a cui ci riferiamo generosamente come giornalisti non faranno domande critiche o discuteranno la realtà oggettiva se sfida la narrazione della guerra.

La Finlandia è stata forse la più grande storia di successo della neutralità, eppure è stata trasformata nella più lunga linea del fronte della NATO contro la Russia. Non c’era alcuna minaccia per la Finlandia, eppure l’espansione è stata inquadrata come un colpo a Putin come obiettivo a sé stante.

Prevedibilmente, presto emergeranno schieramenti militari stranieri nel nord della Finlandia per minacciare la flotta settentrionale russa ad Arkhangelsk. Il pretesto sarà molto probabilmente la preoccupazione che la Russia voglia impossessarsi di parte della Lapponia nel nord della Finlandia. Non avrà alcun senso, ma i media obbedienti susciteranno la paura necessaria. La militarizzazione della Norvegia ha seguito un graduale incremento. Inizialmente, le truppe statunitensi erano di stanza in Norvegia a rotazione, il che ha permesso al governo di affermare che non erano schierate in modo permanente.

Nel 2021, Norvegia e Stati Uniti hanno concordato alcune basi militari, ma le hanno chiamate “aree dedicate”, poiché la Norvegia ufficialmente non consente basi straniere sul suo territorio. Gli Stati Uniti hanno pieno controllo e giurisdizione su questi territori e i media statunitensi si riferiscono a loro come basi militari che consentiranno agli Stati Uniti di affrontare la Russia nell’Artico, ma le élite politico-mediatiche norvegesi devono ancora chiamarle “aree dedicate” e respingere qualsiasi scopo offensivo. La rana sta lentamente bollendo, credendo di avere interessi identici ai suoi padroni a Washington.

Ignorare la competizione per la sicurezza nella guerra in Ucraina

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è citata come la ragione principale per cui Finlandia e Svezia hanno dovuto abbandonare la loro neutralità e unirsi alla NATO. Questa logica ha senso se si ignora la competizione per la sicurezza per le azioni della Russia avvengono nel vuoto. Le discussioni accettabili sulla guerra in Ucraina sono limitate dalla premessa che l’invasione della Russia è stata “non provocata” e qualsiasi tentativo di ampliare il dibattito affrontando il ruolo della NATO può essere bloccato con l’accusa di “legittimare” dell’invasione russa.

L’espansione della NATO ha causato la guerra in Ucraina e la soluzione all’insicurezza è stata un’ulteriore espansione della NATO includendo Finlandia e Svezia. Questa logica distorta prevale poiché la narrazione di un’invasione “non provocata” è diventata immune ai fatti. Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha spiegato che si era opposta all’offerta all’Ucraina del Membership Action Plan per entrare nella NATO nel 2008 poiché sarebbe stato interpretato da Mosca come “una dichiarazione di guerra”.[6]

Wikileaks ha anche rivelato che i tedeschi credevano che spingere l’espansionismo della NATO avrebbe potuto “smembrare il paese”.[7] William Burns, ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca e ora attuale direttore della CIA, ha avvertito che “l’ingresso dell’Ucraina nella NATO è la più luminosa di tutte le linee rosse per l’élite russa”.[8]

Burns ha avvertito delle conseguenze: “Non solo la Russia percepisce l’accerchiamento e gli sforzi per minare la sua influenza nella regione, ma teme anche conseguenze imprevedibili e incontrollate che potrebbero seriamente influenzare gli interessi di sicurezza russi… La Russia è particolarmente preoccupata che le forti divisioni in Ucraina sull’adesione alla NATO, con gran parte della comunità etnica russa contraria all’adesione, potrebbero portare a una spaccatura importante, che coinvolgerebbe la violenza o, nel peggiore dei casi, una guerra civile. In tale eventualità, la Russia dovrebbe decidere se intervenire; una decisione che la Russia non vuole dover affrontare”.[9]

Jaap de Hoop Scheffer, Segretario generale della NATO nel 2008, ha riconosciuto che la NATO avrebbe dovuto rispettare le linee rosse della Russia e quindi non avrebbe dovuto promettere l’adesione all’Ucraina e alla Georgia nel 2008.[10] Anche l’ex Segretario alla Difesa degli Stati Uniti e Direttore della CIA Robert Gates ha riconosciuto l’errore dicendo che “Cercare di portare la Georgia e l’Ucraina nella NATO è stato davvero esagerato“.[11]

Anche il sostegno all’ingresso dell’Ucraina nella NATO aveva intenzioni dubbie. Alla fine di marzo 2008, una settimana prima del vertice NATO a Bucarest in cui all’Ucraina era stata promessa una futura adesione, Tony Blair ha detto ai leader politici americani come avrebbero dovuto gestire la Russia. Blair ha sostenuto che la strategia “dovrebbe essere quella di rendere la Russia un po’ disperata con le nostre attività in aree confinanti con quella che la Russia considera la sua sfera di interesse e lungo i suoi confini effettivi“.[12]

Nel settembre 2023, il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha sostenuto con gioia che le azioni della Russia per impedire l’espansione della NATO avrebbero ora portato a una maggiore espansione della NATO:

“Il presidente Putin ha dichiarato nell’autunno del 2021, e in realtà ha inviato una bozza di trattato che voleva che la NATO firmasse, per promettere che non ci sarebbe stato più un allargamento della NATO. Questo è ciò che ci ha inviato. Ed era una precondizione per non invadere l’Ucraina. Ovviamente non l’abbiamo firmato. È successo il contrario. Voleva che firmassimo quella promessa, di non allargare mai la NATO… L’abbiamo rifiutata. Quindi è andato in guerra per impedire alla NATO di avvicinarsi ai suoi confini. Ha ottenuto esattamente l’opposto. Ha una maggiore presenza NATO nella parte orientale dell’Alleanza e ha anche visto che la Finlandia è già entrata a far parte dell’Alleanza e che la Svezia sarà presto un membro a pieno titolo”.[13]

Stoltenberg non ha specificato perché pensava che una maggiore espansione della NATO avrebbe aumentato la sicurezza se tale espansione fosse stata la causa della guerra. Tuttavia, la NATO insiste anche sul fatto che l’Ucraina deve diventare parte dell’Alleanza Atlantica poiché la Russia non oserebbe attaccare un paese della NATO, sostenendo anche che la Russia deve essere fermata in Ucraina perché attaccherà in seguito i paesi della NATO. Proprio come il riconoscimento della competizione per la sicurezza, anche la logica è assente.

Accecati dal fondamentalismo ideologico

Il riconoscimento della competizione per la sicurezza da parte della Scandinavia ha sofferto di ciò che nella letteratura viene definito “fondamentalismo ideologico”. Gli attori sono visti come buoni o cattivi in ​​base alle identità politiche che sono state assegnate dall’ideologia. Il fondamentalismo ideologico riduce la capacità di riconoscere che le proprie politiche e azioni possono costituire una minaccia per gli altri, perché la propria identità politica è considerata indiscutibilmente positiva e dissociata da qualsiasi comportamento minaccioso.

Non si capisce perché la Russia si sentirebbe minacciata dall’espansione della NATO anche dopo la Jugoslavia, l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia, la Siria, lo Yemen e la guerra per procura in Ucraina. La NATO è semplicemente un'”alleanza difensiva”, anche se bombarda paesi che non l’hanno mai minacciata. Il fondamentalismo ideologico può essere spiegato al meglio dalla reazione del presidente Reagan a come “Able Archer”, un’esercitazione militare della NATO, nel 1983 quasi innescò una guerra nucleare.

Convinto che gli Stati Uniti fossero una forza del bene che stava combattendo un impero del male, Reagan era sconcertato dal fatto che i sovietici non la vedessero allo stesso modo: “Tre anni mi avevano insegnato qualcosa di sorprendente sui russi: molte persone al vertice della gerarchia sovietica avevano sinceramente paura dell’America e degli americani… Avevo sempre pensato che dalle nostre azioni dovesse essere chiaro a chiunque che gli americani erano un popolo morale che, a partire dalla nascita della nostra nazione, aveva sempre usato il proprio potere solo come una forza del bene nel mondo”.[14]

Intrappolati nella mentalità tribale di “noi” contro “loro”, gli scandinavi esagerano ciò che “noi” abbiamo in comune e respingono qualsiasi comunanza con “loro”. Si presume che gli Stati Uniti condividano gli interessi della Scandinavia e stiano costruendo disinteressatamente una presenza militare lì per garantire la sicurezza.

Gli Stati Uniti hanno una strategia di sicurezza basata sull’egemonia, che dipende dall’indebolimento di tutti i rivali emergenti. La strategia di sicurezza degli Stati Uniti del 2002 ha collegato esplicitamente la sicurezza nazionale al dominio globale poiché l’obiettivo di “dissuadere la futura competizione militare” dovrebbe essere raggiunto promuovendo “l’impareggiabile forza delle forze armate degli Stati Uniti e la loro presenza avanzata”.[15]

Mentre la Scandinavia ha interesse a mantenere confini pacifici con la Russia, gli Stati Uniti hanno definito i propri interessi nel destabilizzare i confini russi.[16] Le alleanze in tempo di pace si basano sul perpetuare i conflitti piuttosto che risolverli poiché il conflitto assicura la lealtà dell’alleato protetto e il contenimento dell’avversario. Nella sua famosa opera su come promuovere e perpetuare l’egemonia globale degli Stati Uniti, Zbignew Brzezinski ha scritto che gli USA devono “impedire la collusione e mantenere la dipendenza dalla sicurezza tra i vassalli, per mantenere i tributari flessibili e protetti e impedire ai barbari di unirsi”.[17]

La mancanza di immaginazione per andare oltre la politica dei blocchi

Gli scandinavi hanno fatto affidamento sugli USA per la sicurezza sin dalla fine della seconda guerra mondiale e semplicemente non hanno l’immaginazione politica per altri accordi di sicurezza. Se ha funzionato allora, perché non dovrebbe funzionare ora? Poiché la competizione per la sicurezza non è più una considerazione, gli scandinavi trascurano convenientemente che la NATO era un attore dello status quo durante la Guerra Fredda, mentre dopo la Guerra Fredda è diventata un attore revisionista espandendosi e attaccando altri paesi in quelle che la NATO definisce operazioni “fuori area”.

La mancanza di alternative alla NATO consente agli USA di richiedere semplicemente “solidarietà di alleanza” come parola in codice per la disciplina di blocco al servizio dell’egemonia. Un esempio concreto è che negli anni 2000 la Norvegia era critica nei confronti del sistema di difesa missilistica statunitense, in quanto minacciava di interrompere l’equilibrio nucleare consentendo un primo attacco statunitense.

Ciò era profondamente problematico in quanto la geografia della Norvegia la rendeva un paese strategico per il sistema di difesa missilistica a causa della sorveglianza radar della Russia e per intercettare un attacco di rappresaglia russo. Wikileaks ha rivelato che l’ambasciatore statunitense in Norvegia ha riferito che gli Stati Uniti stavano facendo pressioni sul governo norvegese, personaggi politici, giornalisti e ricercatori di think tank per superare la ferma opposizione della Norvegia alla difesa missilistica, o almeno “per contrastare al minimo le dichiarazioni inesatte russe e distinguere la posizione della Norvegia da quella della Russia per evitare di danneggiare la solidarietà dell’alleanza”.[18]

Si sosteneva che “grazie ai nostri visitatori di alto livello”, la Norvegia aveva iniziato a “continuare silenziosamente a lavorare nella NATO sulla difesa missilistica e a criticare pubblicamente la Russia per le dichiarazioni provocatorie”.[19] Nelle parole dell’ambasciatore statunitense Whitney, la Norvegia doveva “adattarsi alle realtà attuali” poiché avrebbe avuto “difficoltà a difendere la propria posizione se la questione si fosse spostata su una di solidarietà dell’alleanza”.[20]

In seguito all’inversione di marcia norvegese sulla difesa missilistica, il parlamento norvegese ha dichiarato che “è importante per la coesione politica dell’alleanza non lasciare che l’opposizione, forse soprattutto la Russia, ostacoli il progresso e le soluzioni fattibili”.[21] La logica, la sicurezza e l’interesse personale sono stati abbandonati con successo con la richiesta di mostrare lealtà al gruppo interno. Il mondo sta ancora una volta subendo un cambiamento drammatico mentre passa da un ordine mondiale unipolare a un ordine mondiale multipolare.

Gli Stati Uniti sposteranno sempre più la loro attenzione, le loro risorse e le loro priorità sull’Asia, il che cambierà le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti saranno in grado di offrire meno agli europei, ma richiederanno più lealtà in termini di economia e sicurezza. Gli europei dovranno recidere i loro legami economici con i rivali degli americani, il che sta già comportando una diminuzione della prosperità e una maggiore dipendenza dagli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti si aspetteranno anche che gli europei militarizzino la competizione economica con la Cina, e la NATO è già diventata il veicolo più ovvio per questo scopo. Invece di adattarsi alla multipolarità diversificando i propri legami e cogliendo le opportunità derivanti dall’ascesa dell’Asia, gli europei stanno facendo l’opposto subordinandosi ulteriormente agli Stati Uniti nella speranza che ciò aumenti il ​​valore della NATO.

La Scandinavia era una regione di pace nel tentativo di mitigare la competizione per la sicurezza dopo la seconda guerra mondiale. Mentre la Scandinavia cede la propria sovranità agli Stati Uniti per proteggersi da una minaccia immaginaria, la regione verrà trasformata in una linea del fronte che preparerà il terreno per una Grande Guerra del Nord 2.0. L’unica certezza è che quando la Russia reagirà a queste provocazioni, tutti noi canteremo all’unisono “non provocato” e faremo qualche oscuro riferimento alla democrazia.

Foto e mappe: USNI, NATO, Limes, USMC, Ministero Difesa Svedese e The Barents Observer