Leonardo completa l’acquisizione di GEM Elettronica

Leonardo ha annunciato con un breve comunicato il perfezionamento dell’acquisizione del controllo di GEM Elettronica per circa 16 milioni di euro. A seguito della finalizzazione, Leonardo detiene ora il 65% (contro il 30 per cento precedente) e il controllo della società.

L’operazione è in linea con gli obiettivi del Piano Industriale volto a perseguire acquisizioni chiave in aree strategiche. Questa operazione consentirà a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni Navali e Costiere grazie alla complementarietà del portafoglio prodotti.

Con un fatturato di oltre 30 milioni di euro nel 2023, GEM Elettronica si concentra sullo sviluppo e la produzione di sistemi di navigazione, situational awareness, sensori radar, sensori optronici e inerziali utilizzati nel dominio navale militare e nella sorveglianza costiera.