Sondaggio: UE ostile all’Italia, von der Leyen sgradita e voto a Trump per la pace

Adnkronos – Il 58,4% degli italiani, se vivesse negli Stati Uniti, voterebbe per Donald Trump alla Casa Bianca, mentre il 73,8% è convinto che sia proprio il tycoon l’uomo giusto per mettere rapidamente fine ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

Questo il dato che emerge dal sondaggio di Lab 21.01 che ha inaugurato il 31 agosto la terza e ultima serata de ‘La Piazza’, kermesse organizzata da affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

A proposito del conflitto russo-ucraino, il 40,3% degli italiani crede che Mosca e Kiev dovrebbero risolvere autonomamente la situazione, il 28,9% che gli altri Paesi dovrebbero continuare a inviare singolarmente le armi, il 22,7% che l’Ucraina dovrebbe cedere una parte del proprio territorio alla Russia per la pace e l’8,1% che dovrebbe intervenire direttamente la NATO.

Più nello specifico, per la maggioranza degli italiani (il 51,8%), il nostro Paese dovrebbe diminuire gli aiuti attualmente inviati all’Ucraina. Prevale, inoltre, un sentimento di equidistanza: il 38,8% di coloro che hanno risposto al sondaggio, la maggioranza relativa, non si sente vicino né a Putin né a Zelensky.

Poco gradimento raccoglie, sul fronte UE, la conferma di Ursula Von der Leyen come presidente della Commissione europea: il 64,3% degli italiani si dice scontento, mentre il 65,3% pensa che l’Europa stia ostacolando le politiche economiche e di sviluppo sociale dell’Italia.