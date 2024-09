Un nuovo contratto per CY4GATE

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato recentemente un contratto della durata di un anno per 700 mila euro per l’evoluzione di una soluzione già acquisita in ambito Decision Intelligence a favore di un primario cliente istituzionale in Europa.

La fornitura è incentrata sulle tecnologie del Gruppo in ambito Decision Intelligence e rappresenta un implicito riconoscimento del valore riconosciuto al Gruppo in termini di capacità di innovazione tecnologica, pilastro strategico del proprio vantaggio competitivo.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti per l’aggiudicazione di questo contratto che conferma la capacità di fidelizzazione e di retention dei propri clienti da parte dell’Azienda nonché la valenza di una piattaforma proprietaria in un settore, quello della Decision Intelligence, attualmente in forte crescita. Grazie a questo ordine l’Azienda potrà affinare e ulteriormente migliorare alcune delle performance di prodotto, in un contesto in cui le esigenze operative dei clienti evolvono in maniera repentina.”

Fonte; comunicato CY4Gate