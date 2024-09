Un nuovo contratto sul mercato nazionale per CY4GATE

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, si è aggiudicata recentemente, nel contesto di un accordo quadro, un contratto della durata di 2 anni e di complessivi 1,2 milioni di euro per l’erogazione di formazione altamente specialistica nel segmento della cyber security a favore di una primaria azienda italiana.

L’accordo prevede la predisposizione ed erogazione di moduli formativi a differenti livelli di difficoltà per il conseguimento di skill necessarie a chi è chiamato a confrontarsi con tematiche di cyber sicurezza a 360°. Le attività saranno progettate e implementate su un programma didattico realizzato da figure professionali altamente qualificate.

I corsi, erogati dalla Cyber Academy di Cy4Gate, si avvarranno delle tecnologie proprietarie quali il SIEM RTA e il Cyber Digital Twin, integrate nel Digital Laboratory dell’Academy stessa.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha dichiarato: “La Cyber Academy di Cy4Gate è un pilastro fondamentale della nostra mission di supportare il cliente nel miglioramento della postura cyber. Senza consapevolezza, senza addestramento, le risorse umane restano il principale vulnus per istituzioni e aziende: sono iniziative come questa che permettono all’ecosistema cyber di irrobustire il proprio perimetro, abbassando il livello di rischio e agevolando quindi il ruolo delle tecnologie che sono sempre a complemento e ausilio e mai sostitutive dell’operato delle persone.

Sono, pertanto, soddisfatto di questa aggiudicazione che evidenzia da un lato come si stia creando awareness in Italia sulla crescente esigenza di avere risorse in grado di operare in contesti interconnessi e digitali a rischio cyber e dall’altro si riconosce il valore della nostra capacità formativa creatasi sul campo e basata sull’esperienza di produttore di tecnologie”.

