Al via la settima edizione di Cybertech Europe

Cybertech Global, in partnership con Leonardo, annunciano oggi la lista di relatori e l’agenda dettagliata della settima edizione di Cybertech Europe 2024, l’evento annuale di riferimento a livello europeo nel campo della sicurezza informatica.

Cybertech Global è la principale piattaforma mondiale di networking B2B e organizzatore di eventi per l’industria della cybersecurity. Leonardo, invece, è un player globale nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Alla presenza dei principali esperti internazionali in materia di cybersecurity, di molti esponenti del governo e dei più autorevoli nomi del mondo accademico ed economico provenienti dall’Italia e dal resto del mondo, Cybertech Europe 2024 avrà luogo l’8 e il 9 ottobre presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44) e ospiterà una vasta area espositiva che faciliterà le collaborazioni tra le aziende favorendo una comprensione più profonda di questo settore in continua evoluzione.

La cybersecurity si conferma una priorità strategica negli investimenti digitali, un trend che non mostra segni di rallentamento. Riflettendo questa importanza strategica, nel 2024 la Commissione Europea ha stanziato 214 milioni di euro attraverso il programma Digital Europe1 per rafforzare la resilienza collettiva dell’UE contro le minacce informatiche. L’implementazione di queste iniziative sarà supervisionata dal Centro Europeo di Competenza per la Cybersecurity. Questo investimento mira a sostenere non solo le amministrazioni pubbliche e le imprese, ma anche i singoli cittadini. Sfide e trend emergenti, soluzioni all’avanguardia, recenti scoperte tecnologiche ed evoluzioni normative saranno quindi le protagoniste della rinomata kermesse dedicata alla sicurezza informatica.

Nel contesto di un ecosistema globale sempre più integrato e intersettoriale, la cybersecurity non può più essere affrontata su base settoriale. Un dialogo continuo tra istituzioni, difesa e aziende critiche del settore pubblico e privato – sia a livello nazionale che europeo – è cruciale per promuovere un’evoluzione sicura, sostenibile e resiliente della nostra società.

Nello specifico, l’evento includerà una serie di panel di discussione, sessioni di break-out e tavole rotonde per approfondire le migliori pratiche per affrontare le minacce digitali in continua evoluzione, comprendere le ultime tendenze e innovazioni nel campo della cybersecurity e scoprire nuovi strumenti e metodologie per proteggere le reti, i dati e le infrastrutture critiche.

Durante queste due giornate intense, verranno affrontati i temi più attuali – di interesse internazionale – in materia di protezione e sicurezza, con focus su AI per la cybersecurity e cybersecurity per l’AI, economia dei dati, infrastrutture critiche multidominio, cloud, cyber per lo sviluppo sostenibile, la dimensione europea della cybersecurity, cyber resilienza e sicurezza delle infrastrutture OT, difesa cyber dell’UE, collaborazione internazionale nel campo della sicurezza informatica, sicurezza spaziale, quadro normativo in ambito cyber, tecnologie all’avanguardia, e molto altro.

Cybertech Europe 2024 vedrà la partecipazione dei principali protagonisti del settore della sicurezza informatica, inclusi leader globali, alti dirigenti, CISO, funzionari governativi e decision-maker di primo piano provenienti dall’Europa e dal resto del mondo. Accenture, partner per l’innovazione di Cybertech Europe, si unisce a un’importante schiera di sponsor ed espositori, come Palo Alto,

Google, Telsy, ESET, Cyber Guru, Cisco, DGS e molti altri. Inoltre, start-up innovative presenteranno le loro ultime tecnologie. Tra i relatori di spicco figurano Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Roberto Cingolani, CEO di Leonardo; Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Teodoro Lio, CEO di Accenture; Chris Boehm, Direttore Globale della Sicurezza Informatica Operativa presso SentinelOne; Eva Chen, CEO e Co-Founder di Trend Micro; Gil Shwed, Fondatore e CEO di Check Point; Mario Beccia, Deputy CIO della NATO; Fabio Vitale, Direttore Generale di AGEA; Ettore Sala, Capo del Dipartimento per la Transizione Digitale del Ministero della Giustizia; Laura d’Aprile, Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana; Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni; Paolo Aielli, Direttore Generale di Roma Capitale; George Michaelides, Commissario presso l’Ufficio del Commissario per le Comunicazioni di Cipro; Kate Whitehead, Vice Direttore Associato per gli Affari Internazionali presso CISA; e la Dr.ssa Melanie Garson, Responsabile per la Geopolitica del Cyber e delle Tecnologie presso il Tony Blair Institute for Global Change.

Diverse entità e organizzazioni europee parteciperanno a Cybertech Europe 2024, tra cui l’Organizzazione Europea per la Cybersicurezza (ECSO), l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), FeBaf – Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza, la Women4Cyber Foundation, e molte altre.

