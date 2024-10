Gaiani: “Potenziare UNIFIL? Basta il disarmo delle milizie previsto dalla Risoluzione 1701”

I rischi per i caschi blu della missione UNIFIL, il ruolo della missioni dell’ONU nel contesto della guerra in atto tra Hezbollah e Israele e i possibili sviluppi del conflitto in Medio Oriente.

Questi i temi affrontati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa al Pomeriggio di Radio 1 nel pomeriggio del 3 ottobre.

Ascolta l’audio qui sotto o a questo link.