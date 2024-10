Un nuovo accordo satellitare tra Francia e Marocco

La società del Marocco Panafsat e Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno siglato oggi un memorandum d’intesa per lo sviluppo di un sistema di comunicazione satellitare per il Marocco. Il sistema fornirà servizi ad elevata prestazione (VHTS) a 26 Paesi africani, 23 dei quali nell’Africa francofona, per la copertura di un’area di 12 milioni di chilometri quadrati con una popolazione complessiva pari a circa 550 milioni di persone.

Il memorandum d’intesa tra l’operatore marocchino Panafsat e Thales Alenia Space è stato firmato oggi nell’ambito della visita di stato del presidente francese, Emmanuel Macron, al Regno del Marocco, alla presenza di Nadia Fettah Alaoui, ministra marocchina dell’Economia e delle Finanze e Antoine Armand, ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria.

Nell’ambito del memorandum d’intesa, Thales Alenia Space realizzerà un satellite flessibile ad altissime prestazioni. Una volta in orbita, il satellite fornirà Internet ad alta velocità per accelerare la trasformazione del panorama digitale africano. Questo obiettivo sarà raggiunto fornendo la connettività necessaria per servizi ad alto valore aggiunto a beneficio di governi, aziende e privati, contribuendo, inoltre, a colmare il divario digitale nelle comunità rurali e più isolate.

Il Presidente e CEO di Panafsat Ahmed Toumi ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta la prossima tappa fondamentale nel processo di trasformazione digitale e nello sviluppo di un’economia digitale in Marocco e in tutta l’Africa. Cambierà la vita di milioni di persone, desiderose di beneficiare dell’accesso a Internet e di tutti i servizi essenziali di cui hanno bisogno. Siamo lieti di poter attingere alla straordinaria esperienza e alle capacità di un partner come Thales Alenia Space. Non vediamo l’ora di lavorare insieme a questo grande progetto, che apporterà benefici significativi in tutto il continente”.

Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space, ha aggiunto: “È un privilegio per Thales Alenia Space essere stata scelta da Panafsat per la fornitura di questo nuovo satellite geostazionario per telecomunicazioni. Il progetto contribuirà in modo significativo a colmare il divario digitale nelle aree rurali, oltre a stimolare la crescita economica e a rafforzare la sovranità digitale in tutto il continente africano. Siamo onorati di intraprendere questa partnership a lungo termine con il principale operatore privato africano, aiutandolo a incrementare le proprie capacità e a sviluppare servizi per lo spazio a beneficio dell’intero continente.”

Il memorandum d’intesa fa parte di una roadmap sviluppata da Francia e Marocco che comprende iniziative di digitalizzazione come Digital Economy for Africa (DE4A) e Digital Morocco 2030, nonché l’ospitalità della Coppa del Mondo FIFA 2030 in Marocco.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space