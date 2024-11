A Euronaval MBDA presenta Sea Warden contro i droni aerei e marini

A Euronaval 2024, MBDA presenta Sea Warden, un sistema di difesa navale contro le minacce aeree e di superficie senza equipaggio, pronto per il mercato. Basandosi sull’esperienza maturata nel contrastare i sistemi aerei senza equipaggio (C-UAS) tramite Sky Warden, Sea Warden è un sistema modulare per contrastare tutte le minacce dei veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e dei veicoli sommergibili senza equipaggio (USV), integrando e controllando un’ampia gamma di sensori ed effettori. Sea Warden è la risposta all’esigenza di autoprotezione delle navi mercantili e delle navi da guerra, ora e in futuro.

Il dominio marittimo è una componente significativa dell’economia globale. Per i paesi che cercano di proteggere i propri interessi sovrani, le forze navali devono rispondere in modo appropriato a molteplici aree di azione e le minacce emergenti in mare si presentano in forme nuove e in continua evoluzione.

Di fronte a questa realtà, le Marine devono impiegare una serie di risorse per proteggere i propri asset. MBDA ha sviluppato un sistema scalabile progettato per evolversi alla stessa velocità della minaccia dei droni per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti e garantire la prontezza al combattimento.

Sea Warden può operare in tutti gli scenari moderni, dall’autoprotezione delle navi all’ancora o attraccate alla protezione dei consorti marittimi in mare aperto. Sfruttando il suo design modulare, Sea Warden è l’unico sistema di difesa completo che spazia dal rilevamento alla neutralizzazione di UAV e USV fino alla Classe 2.

MBDA sta collaborando con i suoi partner per integrare le capacità per fornire l’effetto militare appropriato. Il sistema è progettato per identificare e classificare le minacce con un set completo di sensori (radar, RF passiva, telecamere elettro-ottiche, ecc.) e assegnare l’effettore più appropriato e disponibile, massimizzando l’efficienza. Sea Warden integra, ad esempio, effettori come armi ad energia diretta, con il laser CILAS HELMA-P, droni da caccia, jammer e sistemi MBDA tra cui un drone Hit-to-Kill, in collaborazione con NOVADEM, munizioni vaganti e missili MISTRAL 3 e AKERON MP per le minacce aeree e di superficie più impegnative.

Per far fronte alle missioni in continua evoluzione, Sea Warden è stato progettato con un’architettura aperta che consente di configurarlo per soddisfare i requisiti specifici dei clienti. Può essere integrato nei sistemi di combattimento delle navi o funzionare come capacità autonoma con una console dedicata. Può essere adattato efficacemente a qualsiasi piattaforma navale, marittima o offshore esistente o futura per sconfiggere qualsiasi minaccia aerea o di superficie senza equipaggio.

Oggi, Sea Warden è l’unico sistema pronto per la battaglia in grado di gestire l’intera catena di uccisioni anti-UAV (C-UAV) anti-USV (C-USV). MBDA ha dimostrato la capacità del suo sistema Sky Warden in una recente dimostrazione operativa di successo.

MBDA è l’unico player europeo che fornisce una gamma completa dei più avanzati sistemi di difesa aerea basati sulla marina, dai sistemi C-UAV/C-USV ai sistemi che difendono dalle minacce più sofisticate.

(con fonte comunicato MBDA)